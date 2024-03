Botafogo inicia final da Taça Rio com o Boavista para ir à Copa do Brasil em 2025

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 27/03/2024 - 7:30 Para compartilhar:

Após a recesso da Data Fifa, Botafogo e Boavista fazem o primeiro jogo da final da Taça Rio nesta quarta-feira, às 19h30, no Estádio Elcyr Resende, em Saquarema (RJ). Em boa fase com o técnico interino Fábio Matias, o Botafogo tenta o bicampeonato após a eliminação precoce no Campeonato Carioca. A competição, porém, não é apenas um prêmio de consolação, pois vale uma vaga na Copa do Brasil de 2025.

Nas semifinais, o Botafogo eliminou o Sampaio Corrêa com duas vitórias por 2 a 1, enquanto o Boavista passou pela Portuguesa após empate por 1 a 1 e vitória por 3 a 2. No único confronto entre os envolvidos na temporada, o time de Saquarema, em casa, superou o Glorioso por 1 a 0, , pela terceira rodada da Taça Guanabara. O gol que selou a conquista dos três pontos foi anotado por Sheldon.

O Botafogo defende uma invencibilidade de oito jogos: venceu seis e empatou dois. A última derrota aconteceu contra o Vasco, por 4 a 2, em 18 de fevereiro, pela nona rodada da Taça Guanabara. Apesar da saída do Campeonato Carioca, conseguiu eliminar o Red Bull Bragantino e avançar à fase de grupos da Libertadores.

Neste primeiro jogo, o interino Fábio Matias provavelmente mandará uma escalação mesclada para preservar o elenco. Ele terá as voltas do goleiro John, além dos atacantes Luiz Henrique e Jeffinho, que estavam lesionados. A tendência, porém, é que o trio seja poupado.

Além deles, o zagueiro Pablo e o meia Jacob Montes se mostram recuperados. Devido ao regulamento, o defensor estará ausente das finais por ter defendido o Flamengo na fase anterior.

Romero, meia contratado recentemente, ainda aprimora o condicionamento físico. Convocados para as seleções de Paraguai e Venezuela, respectivamente, o goleiro Gatito Fernández e o atacante Savarino podem desembarcar no Rio desgastados. Sendo assim, Raul e Emerson Urso possuem chances de ser escalados.

O Boavista também inicia a disputa com um comando provisório, pois Filipe Cândido aceitou uma proposta do futebol português. Assim, José Quadros estará à beira do gramado. Invicto há quatro jogos, ainda conta com o terceiro artilheiro do estadual: Matheus Lucas, com sete gols.

José Quadros não contará com o meia Léo Oliveira e o atacante Berê, ambos machucados. Contudo, apesar das duas baixas, os 11 escolhidos devem ser os mesmos vistos na maior parte da competição. O entrosamento é um dos pontos fortes do elenco.

FICHA TÉCNICA

BOAVISTA X BOTAFOGO

BOAVISTA – André Luiz; Pablo Maldini, Sheldon e Gabriel Almeida; Mateus Ludke, William Oliveira, Ryan Guilherme, Crystopher e Alyson; Jeffinho e Matheus Lucas. Técnico: José Quadros (interino).

BOTAFOGO – Raul (Gatito Fernández); Damián Suárez, Lucas Halter, Barboza e Hugo; Danilo Barbosa, Marlon Freitas e Eduardo; Emerson Urso (Savarino), Júnior Santos e Tiquinho Soares. Técnico: Fábio Matias (interino).

ÁRBITRO – Alexandre Vargas Tavares de Jesus (RJ).

HORÁRIO – 19h30.

LOCAL – Estádio Elcyr Resende, em Saquarema (RJ).

