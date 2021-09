Botafogo informa que Rafael e Carli serão poupados contra o Vitória, pela Série B Dupla fica fora de jogo no Barradão, pela 27ª rodada do Brasileirão, para ter semana cheia de treinamentos e focar no recondicionamento físico

O Botafogo tem duas ausências confirmadas para a partida contra o Vitória, nesta quarta-feira, pela 27ª rodada da Série B do Brasileirão, no Barradão. O clube informou, via assessoria de imprensa, que Rafael e Joel Carli serão poupados da partida.

A dupla ficará no Rio de Janeiro para ter uma semana cheia de treinamentos e focar no recondicionamento físico. Os dois não estão machucados, mas ainda aparecem distantes do nível de preparação do restante do elenco.

Enderson Moreira já havia sinalizado a possibilidade de não contar com Rafael contra o Leão na entrevista coletiva após a vitória sobre o Sampaio Corrêa, no último domingo. O lateral-direito atuou pela primeira vez após dois meses parado.

Para o lugar de Joel Carli, titular na vitória no fim de semana, a tendência é que Kanu, com uma suspensão cumprida, retorne ao time titular e forme a dupla de zagueiros ao lado de Gilvan.

