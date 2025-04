Botafogo, Grêmio e Bahia iniciam terceira fase da Copa do Brasil

Times da elite nacional, Botafogo, Grêmio e Bahia iniciam nesta quarta-feira a terceira fase da Copa do Brasil. Por estarem na Copa Libertadores, cariocas e baianos estão estreando na competição, enquanto os gaúchos já passaram por duas fases anteriores.

Apenas o Botafogo fará o primeiro jogo dentro de casa. Às 19h, entra em campo no Engenhão, no Rio, diante do Capital-DF, que surpreendeu ao chegar à terceira fase logo em sua primeira participação.

Os cariocas, que conquistaram a Libertadores pela primeira vez em 2024, tentam outro título inédito. Na Copa do Brasil, sua melhor campanha foi em 1999, quando foi vice-campeão diante do Juventude.

Já o Bahia jogará fora de casa, no Mangueirão, em Belém (PA), diante do tradicional Paysandu. O time baiano chegou às quartas de final nove vezes, sendo a última em 2024, quando foi eliminado pelo Flamengo. Já o adversário paraense chegou às oitavas de final em seis oportunidades e também estreia nesta edição direto na terceira fase por ter sido campeão da Copa Verde em 2024.

Por fim, o Grêmio pega o CSA, às 21h30, no Rei Pelé, em Maceió (AL). Na primeira fase, passou sufoco diante do São Raimundo-RR, ao empatar por 1 a 1, mas venceu os pênaltis por 4 a 1. Na segunda fase, também empatou por 3 a 3, mas eliminou o Athletic-MG nos pênaltis por 8 a 7. O CSA passou por Boavista-RJ (2 a 0) e Tuna Luso-PA (5 a 0).

O Grêmio é o segundo maior vencedor da Copa do Brasil, ao lado do Flamengo, com cinco títulos, ficando atrás apenas do Cruzeiro, com seis taças.

A quarta-feira ainda contará com a dupla paulista Corinthians e Palmeiras, que também entram direto na terceira fase. O Corinthians faz duelo paulista com o Novorizontino, às 21h30, no Ismael Biasi, em Novo Horizonte (SP). Já o Palmeiras entra em campo às 19h30, diante do Ceará, Castelão, em Fortaleza (CE). Os alvinegros já foram campeões três vezes, sendo a última em 2009, enquanto o rival alviverde tem quatro títulos, o último conquistado em 2020.

A partir da terceira fase, a Copa do Brasil passa a ser decidida em dois jogos e os duelos serão definidos por sorteio. Além disso, todos os clubes garantem R$ 2,31 milhões e, se avançarem às oitavas de final, outros R$ 3,638 milhões, independente da divisão que pertencem.

Confira os jogos de ida da 3ª fase da Copa do Brasil:

QUARTA-FEIRA

19h

Botafogo x Capital-DF

19h30

Ceará x Palmeiras

21h30

Paysandu-PA x Bahia

Novorizontino x Corinthians

21h30

CSA-AL x Grêmio

QUINTA-FEIRA

16h

Operário-PR x Vasco

Brusque-SC x Athletico

18h

Santos x CRB

18h30

Criciúma x Red Bull Bragantino

20h

Botafogo-PB x Flamengo

21h30

Cruzeiro x Vila Nova