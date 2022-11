Botafogo goleia o Santos e entra no G8 do Brasileirão, mais perto da Libertadores

Parceria Lance & IstoÉi Parceria Lance & IstoÉ - https://istoe.com.br/autor/parceria-lance-istoe/ 10/11/2022 - 21:58 Compartilhe

O Botafogo viu seu sonho de estar na Libertadores de 2023 ficar mais aceso do que nunca. Contando com noite inspirada de Lucas Fernandes, que marcou dois belos gols, e com o oportunismo de Tiquinho Soares, o Glorioso goleou o Santos por 3 a 0, no Nilton Santos, pela trigésima-sétima rodada do Brasileirão. A equipe de Luís Castro foi aos 53 pontos e está em oitavo lugar. O Peixe segue em décimo-segundo, com 47.

Na última rodada, os santistas recebem o Fortaleza na Vila Belmiro às 16h. No mesmo horário, os botafoguenses encaram o Athletico-PR na Arena da Baixada.

LUCAS FERNANDES ABRE O CAMINHO

Contando com um Lucas Fernandes inspirado, o Botafogo foi desorganizando a defesa do Santos aos poucos. O meia lançou Jeffinho, que partiu em direção à área mas bateu rasteiro e permitiu defesa de João Paulo. Em seguida, Lucas Fernandes abriu caminho para Tiquinho Soares dar uma arrancada. O atacante, livre, errou a pontaria.

Coube a Lucas Fernandes levar os botafoguenses ao delírio. O camisa 18 recebeu passe, se desvencilhou de Rodrigo Fernández e deu um chute com efeito. A bola mansamente parou na rede.

DOMÍNIO BOTAFOGUENSE

O Santos ensaiou reação com investidas de Marcos Leonardo e Nathan e teve sua melhor chance nos acréscimos. Ângelo avançou pela direita e cruzou para Luan, que chutou rente à trave. Contudo, o Peixe oscilava defensivamente e criava pouco.

Já o Glorioso teve chance de ampliar quando Tiquinho Soares entrou na área e encheu o pé, obrigando João Paulo a fazer uma grande defesa em lance no qual a bola parou no travessão. No lance seguinte, Cuesta serviu, Júnior Santos driblou João Paulo e tocou para a rede, mas o árbitro invalidou por impedimento do atacante.

LÁ VEIO GOL DELE DE NOVO!

O Botafogo voltou do intervalo com o mesmo ímpeto. Gabriel Pires cobrou falta com veneno e a bola carimbou o travessão de João Paulo. Não demorou para o Nilton Santos explodir outra vez.

Daniel Borges encontrou Lucas Fernandes na esquerda. O camisa 18 teve tranquilidade para entortar Maicon e concluir de chapa para a rede.

MAIS UM TIQUINHO PARA A GOLEADA



Enquanto o Santos errava passes bobos e mal conseguia criar jogadas, os botafoguenses continuaram a ser incisivos e chegaram ao terceiro gol. Jeffinho passou como quis por Eduardo Bauermann e arriscou. João Paulo defendeu, mas Tiquinho Soares surgiu com oportunismo para concluir.

COM DIREITO A ‘OLÉ’!



Com o Botafogo passando a cadenciar o ritmo, o técnico Luís Castro aproveitou para dar espaço ao restante do elenco. Enquanto isto, a torcida no Nilton Santos entoava gritos de “olé”.

Já o Peixe viu a entrada de Tailson dar um pouco de ânimo para a equipe. Mas as chances continuaram a ser escassas e apenas uma bola de Rwan assustou Lucas Perri. Já os botafoguenses estiveram próximos de aumentar a vantagem na reta final. Após arrancada de Jeffinho, Tiquinho Soares completou livre na pequena área. João Paulo novamente foi providencial para salvar a equipe santista.

O Botafogo encerrou seu 2022 no Nilton Santos com uma vitória maiúscula e aumentou sua esperança em relação a obter uma das vagas no G8 da Copa Libertadores. Há condições de sonhar.

FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO 3×0 SANTOS

Estádio: Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)

Data e horário: 10 de novembro de 2022, às 20h

​Árbitro: Bráulio da Silva Machado (Fifa/SC)

Assistentes: Kleber Lucio Gil (Fifa/SC) e Luanderson Lima dos Santos (BA)

VAR: Rodrigo Dalonso Ferreira (SC)

Renda / Público: R$660.831,00 / 26.305 pagantes (28.130 presentes)

Cartões amarelos: Gabriel Pires, Hugo (BOT), Carabajal, Eduardo Bauermann, Rodrigo Fernández, Camacho (SAN)

Cartão vermelho: Eduardo Bauermann (SAN)

Gols: Lucas Fernandes, 10/1T (1-0), Lucas Fernandes, 7/2T (2-0), Tiquinho Soares, 24/2T (3-0)

BOTAFOGO: Lucas Perri; Daniel Borges (Rafael, 34/2T), Adryelson, Victor Cuesta (Carli, 39/2T) e Hugo (Saravia, 23/2T); Tchê Tchê, Gabriel Pires (Jacob Monte, 39/2T) e Lucas Fernandes (Patrick de Paula, 34/2T); Júnior Santos, Jeffinho e Tiquinho Soares. Técnico: Luís Castro

SANTOS: João Paulo; Nathan, Maicon, Eduardo Bauermann e Lucas Pires; Camacho (Sandry, 33/2T), Rodrigo Fernández e Carabajal (Tailson, 23/2T); Ângelo (Lucas Barbosa, 33/2T), Marcos Leonardo (Rwan, 23/2T) e Luan. Técnico: Orlando Ribeiro

Botafogo venceu o Santos sem dificuldades e ficou mais perto da Libertadores (Foto: Vitor Silva/Botafogo)

