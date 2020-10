Botafogo goleia Goiás no retorno da Série A2 do Brasileirão Feminino Campeonato Brasileiro Feminino da Séria A-2 retorna após sete meses de paralisação pela pandemia do novo coronavírus. Alvinegro lidera Grupo E após vitória

Neste domingo, o Botafogo goleou o Goiás por 4 a 1, fora de casa, no retorno do Campeonato Brasileiro Feminino A-2. Karen, Jéssia e Bia, duas vezes, marcaram os gols da vitória do Glorioso.

Com a vitória, o Botafogo pulou para liderança do Grupo E do Brasileirão Série A2 Feminino com 4 pontos. A equipe alvinegra volta aos gramados no próximo domingo, em casa, no clássico contra o Vasco.

O Campeonato Brasileiro Feminino da Séria A-2 retornou após sete meses de paralisação pela pandemia do novo coronavírus. Em março, na estreia, o Botafogo empatou com o Real Brasília.

