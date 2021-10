Botafogo: Gatito é liberado pelo DM, mas ainda faz trabalhos para recuperar confiança antes de retorno Recuperado de lesão, goleiro paraguaio não está mais listado como lesionado , mas ainda faz trabalhos específicos para recuperar ritmo de jogo e parte mental visando o Brasileirão

O retorno de Gatito Fernández, longe dos gramados há mais de um ano, nunca foi tão concreto. O goleiro paraguaio foi liberado do tratamento da lesão no joelho pelo departamento médico do Botafogo, mas ainda não adota pressa: mesmo assim, o atleta continua fazendo trabalhos específicos para a volta.

+ A linha do tempo de Gatito Fernández: goleiro completa um ano sem jogar pelo Botafogo



Mesmo liberado pelo DM e já sem nenhum tipo de limitação física, Gatito continua fazendo trabalhos específicos de transição para recuperar confiança. Vale ressaltar que ele está há praticamente 13 meses sem atuar pelo Alvinegro – a última vez foi em setembro de 2020.

Por isto, clube e goleiro querem ter certeza que, além, é claro, de não sentir dores, o goleiro também se sinta confiante para retornar aos gramados. O departamento de futebol não faz nenhum tipo de pressão pelo retorno, dando o tempo necessário para o paraguaio se sentir bem.

A verdade é que a volta do camisa 1 nunca pareceu tão perto quanto agora. O Alvinegro não tem nenhum jogador no departamento médico – como o “Ge” informou primeiramente. Gatito permanece no processo.

Enquanto isso, a equipe comandada por Enderson Moreira segue com Diego Loureiro e Douglas Borges como opções para o gol. O primeiro, vale lembrar, foi um dos destaques do Alvinegro no empate contra o Cruzeiro, na última rodada da Série B do Brasileirão.

E MAIS:

E MAIS:

Saiba mais