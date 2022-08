Botafogo formaliza acordo para pagar mais de R$ 400 milhões em dívidas trabalhistas

Parceria Lance & IstoÉ 11/08/2022 - 21:43 Compartilhe

O Botafogo conseguiu uma ação histórica para equacionar as dívidas que por tanto tempo atormentaram os cofres do clube. O Alvinegro chegou a um acordo na noite desta quinta-feira com os credores para quitar todas as dívidas trabalhistas.

São mais de R$ 400 milhões em dívidas neste sentido, que serão pagas em um plano cronológico ao longo dos próximos anos. As pessoas vão receber 40%, 20% ou 15% de um valor determinado por mês pelo Glorioso – a preferência será para idosos e pessoas com necessidades especiais.

Aos poucos, o plano de dívidas será equacionado. O Botafogo vai passar a quitar essa parte do montante já a partir do mês que vem, e assim vai durar até que a dívida acabe. A notícia foi dada primeiramente pelo jornalista Matheus Mandy e confirmada pelo LANCE!.

O acordo foi conseguido pelo Departamento Jurídico do Glorioso em contato com os advogados que representaram os credores na ação. Em quatro meses, haverá uma nova reunião para saber se o clube está cumprindo o combinado.

Equacionar dívidas também faz parte do movimento da SAF, liderada por John Textor. Vale lembrar que o movimento de “pavimentação” para o pagamento de débitos começou no ano passado com Durcesio Mello, presidente do clube, e Jorge Braga, CEO.

