Botafogo foca em Perri no último dia da janela e ‘surpresas’ são improváveis

Lucas Perri carrega praticamente todos os holofotes do Botafogo no último dia da janela de transferências. O Glorioso foca as forças e corre para regularizar a documentação do goleiro junto a São Paulo e Náutico para ter o jogador de 24 anos ainda de forma imediata.

O Glorioso já chegou a um acordo para ter o goleiro, originalmente com um pré-contrato apenas para 2023, a curto prazo. Para isso, contudo, precisa ter os documentos de inscrição regularizados até às 23h59 desta segunda-feira, último dia da janela.

A tendência é que o Botafogo pare por aí. O clube não tem outro movimento vigente visando outra contratação. A possibilidade da chegada de outro nome seria por uma oportunidade de mercado “fora da curva”, algo que não chegou à mesa dos dirigentes do Alvinegro até o momento da publicação desta matéria.

Internamente, o Glorioso já tem em mente que o elenco está fechado e está satisfeito com as adições feitas recentemente. A intenção dos últimos dias de janela foi dar mais opções de rotatividade e aumentar o número de jogadores disponíveis para Luís Castro.

Se confirmar Lucas Perri, o Alvinegro terá dez contratações na janela. Antes, chegaram Fernando Marçal, Carlos Eduardo, Luís Henrique, Adryelson, Jacob Montes, Gabriel Pires, Danilo Barbosa, Tiquinho Soares e Junior Santos.

