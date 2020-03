Botafogo, Fla, Flu e Vasco se unem em ação por doações para combater covid-19

Os quatro principais clubes do futebol do Rio – Botafogo, Flamengo, Fluminense e Vasco – se uniram em uma campanha para ajudar no combate à disseminação do coronavírus. A iniciativa é denominada “Contra a Covid-19 é torcida única” e buscará arrecadar recursos para a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz).

O torcedor interessado em ajudar a Fiocruz financeiramente no combate e em tratamentos contra a doença deve acessar o site www.futebolxcovid19.com.br, selecionar o seu clube, fazer o cadastro e escolher o valor que deseja doar. Além disso, no portal da campanha, será possível acompanhar a evolução das doações.

Com os valores arrecadados, a Fiocruz poderá auxiliar no combate e tratamento do novo coronavírus, em ações como produção de kits para diagnóstico, atendimento a pessoas com casos graves, no Centro Hospitalar para a Pandemia de Covid-19 – Instituto Nacional de Infectologia, que está sendo construído na sede fundação, apoio comunitário e pesquisas que colaborem com o combate à doença e cuidado aos pacientes.

“É extremamente apropriado usar o potencial de marcas tão fortes para uma mobilização em prol da ciência e do bem-estar coletivo. A nossa Nação Rubro-Negra está convidada a aderir a essa ação nobre e de causa humanitária. Unidos daremos a volta por cima”, disse Rodolfo Landim, presidente do Flamengo.

O mandatário do Botafogo, Nelson Mufarrej, convocou a torcida do clube a participar da ação. “Essa iniciativa é bastante representativa nesse momento difícil e o futebol carioca promove uma corrente que vai cuidar do próximo e salvar vidas. O Botafogo conta com a participação dos seus torcedores e reitera a importância da união com Flamengo, Fluminense e Vasco para mitigar a propagação da Covid-19. A rivalidade só existe dentro de campo”, declarou.

Presidente do Fluminense, Mario Bittencourt ressaltou a importância da iniciativa conjunta dos clubes. “Vivemos um cenário social bastante grave e todo apoio é mais do que bem-vindo. A sociedade precisa dessa ajuda e o Fluminense, em conjunto com os coirmãos, finca a sua bandeira e convoca os tricolores para multiplicar essa ideia. Juntos podemos fazer a diferença”, pontuou o dirigente.

O presidente do Vasco, Alexandre Campello, destacou a importância da participação dos clubes em ações de cunho social. “É uma ação prioritária e o tempo urge. Entendemos a nossa responsabilidade social e estamos sempre buscando alternativas para ajudar a enfrentar essa crítica situação. O Vasco ressalta a grandeza do futebol do Rio ao se unir pela causa”, comentou.