Botafogo fica sem o lateral-direito Marcinho para o clássico contra o Flamengo

O Botafogo recebeu uma péssima notícia nesta terça-feira: o lateral-direito Marcinho, um dos principais jogadores da equipe, não vai disputar o clássico contra o Flamengo, na quinta-feira, no Engenhão, pelo Campeonato Brasileiro, por causa de um entorse no joelho direito.

Marcinho, convocado recentemente por Tite para a seleção brasileira, sofreu a lesão no segundo tempo da derrota por 4 a 1 para o Santos, no último domingo. O jogador ainda aguarda pelos resultados dos exames a que foi submetido para saber a gravidade do problema, mas é certo que ele não terá condições de enfrentar o Flamengo.

Contra o Santos, Marcinho foi escalado pelo técnico Alberto Valentim como Pont direita, com Fernando na lateral – ele deve ser mantido na posição no clássico do Engenhão. No lado direito do ataque, Luiz Fernando, que não jogou no domingo por causa de dores no músculo posterior da coxa direita, voltará ao time.

Derrotado em seus três últimos compromissos no Brasileirão, o Botafogo precisa muito de uma vitória sobre seu grande rival, que é o líder disparado da competição, para não ficar em situação complicada. O time é o 14.º colocado, com 33 pontos, apenas dois à frente do Fluminense, o primeiro time dentro da zona de rebaixamento.

Caso seja derrotado pelo Flamengo, o Botafogo poderá terminar a 31.ª rodada do Brasileirão entre os quatro últimos colocados – desde que Ceará, Cruzeiro e Fluminense vençam suas partidas.