Botafogo fez contato por Alex Teixeira, mas recuou por iminente acerto do atacante com o Vasco Botafogo apresentou projeto de forma inicial e tinha até reunião marcada com o jogador, mas conversas ruíram após chegada do Vasco e vontade do atleta falou mais alto

Detalhes separam o retorno de Alex Teixeira ao Vasco, mas o destino do jogador de 32 anos poderia ter sido diferente. Antes do Cruz-Maltino aparecer e formalizar a contratação do atacante em poucos dias, o Botafogo tinha interesse e estava em contatos. O jogador, no entanto, mudou de direção quando o clube de coração chegou na jogada.

+ ANÁLISE: Vasco ignora problemas para repetir as virtudes e ampliar a vantagem rumo ao acesso



Ainda durante o mês passado, o Alvinegro entrou em contato com Alex ao saber da possibilidade de uma rescisão com o Besiktas-TUR. Pela chance de uma contratação a custo zero, o Botafogo apresentou o projeto e as credenciais que o clube pretende realizar nos próximos anos.

O atacante gostou e as conversas foram mantendo um bom tom. Estava marcada, inclusive, uma reunião entre a diretoria do Botafogo e Alex Teixeira para este fim de semana. Nela, a intenção do Glorioso era formalizar, de fato, uma proposta – algo que, vale ressaltar, nunca chegou a acontecer.

+ Ojeda aceita proposta do Botafogo, e clube insiste por liberação junto ao Godoy Cruz



Mas o encontro não aconteceu. Alex chegou ao Brasil na sexta-feira, mas já com uma reunião agendada com o Vasco na bagagem. Por gostar do clube e ser um contrato chamativo para ele – apenas seis meses e a chance de retornar ao clube do coração em um momento difícil -, ele inclinou para a paixão.

Isso prova também porque o Cruz-Maltino está tão otimista pelo desfecho positivo da negociação. O Botafogo recuou, a reunião que estava prevista com o jogador sequer aconteceu e o Vasco tem todo o caminho pavimentado para fechar com o jogador, tanto que o clube já conta com o aval da 777 Partners, futura acionista majoritária da SAF do clube, para a contratação do atacante.

E MAIS:

E MAIS: