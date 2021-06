Botafogo fecha o empréstimo de Alexander Lecaros para o Avaí Peruano, fora dos planos do treinador Marcelo Chamusca, será emprestado por três meses, mas pode ficar na Ressacada de forma definitiva caso bata metas

Alexander Lecaros será rival do Botafogo na Série B do Brasileirão. O Alvinegro sacramentou, nesta sexta-feira, o empréstimo do peruano ao Avaí. O atacante, inclusive, desembarcará em Santa Catarina para a realização de exames médicos e assinatura de contrato ainda hoje.

O jogador estava fora dos planos do treinador Marcelo Chamusca e sequer tinha sido relacionado para um jogo do Botafogo na atual temporada. A informação foi dada pelo “Canal do TF” e confirmada pelo LANCE!.

O contrato do jogador com o Avaí terá duração, inicialmente, de três meses. Se o peruano bater metas pré-estabelecidas neste período, o vínculo com o Botafogo será rompido e ele assinará de forma definitiva com a equipe catarinense.

Não foi a primeira vez que o Avaí tentou contar com Lecaros. No começo do ano, o time foi atrás do peruano e chegou a ter um acordo com o jogador, mas não houve consenso com o Botafogo sobre a divisão de salários do atleta.

