Botafogo fecha com o FOOTURE para análise de mercado e scouting A empresa foi contratada para dar suporte ao Departamento de Futebol no mapeamento do mercado, na prospecção de jogadores e na análise dos adversários

Na tarde desta quinta-feira, o Botafogo anunciou que contratou os serviços da empresa FOOTURE para dar suporte ao Departamento de Futebol no mapeamento do mercado, na prospecção de jogadores e na análise dos adversários. Em nota, o clube de General Severiano afirmou que “dá um passo importante para aumentar o valor de mercado dos atletas, de modo que se tornem ativos e gerem receitas”.

– A ciência de scouting é uma competência padrão no futebol moderno, amplamente usado nos países desenvolvidos, já que é um investimento que se paga muito rapidamente e múltiplas vezes na medida que reduz o risco das contratações e estabelece diretrizes transparentes de negociação e valorização de atletas – disse Jorge Braga, CEO do Botafogo

VEJA A NOTA DO BOTAFOGO

Os dados mudam o jogo e têm sido decisivos tanto nos resultados de campo quanto na perspectiva de negócio. Com a ciência do scouting como referência, o Botafogo está investindo em tecnologia para dar suporte ao Departamento de Futebol no mapeamento do mercado, na prospecção de jogadores e na análise dos adversários. Através da contratação dos serviços da FOOTURE, o Clube dá um passo importante para aumentar o valor de mercado dos atletas, de modo que se tornem ativos e gerem receitas.

“A ciência de scouting é uma competência padrão no futebol moderno, amplamente usado nos países desenvolvidos, já que é um investimento que se paga muito rapidamente e múltiplas vezes na medida que reduz o risco das contratações e estabelece diretrizes transparentes de negociação e valorização de atletas”, destacou o CEO Jorge Braga.

“Nossa expectativa é que a FOOTURE potencialize o trabalho de grandes profissionais que temos internamente no nosso setor de análise de desempenho”, analisou o Diretor de Futebol Eduardo Freeland.

Com o suporte do scout e tecnologia, as decisões estratégicas passam a ter dados mais significativos que darão suporte para as tomadas de decisão.

“É uma grande honra para o time Footure fazer parte do mundo Botafogo. Mais do que trabalhar em conjunto com os profissionais do clube para potencializarmos a performance esportiva e econômica: será também uma oportunidade de levarmos ainda mais longe a visão de que a tecnologia e a inovação podem ajudar a transformar a forma de se fazer futebol. A parceria entre Botafogo e Footure deixa claro o compromisso do clube com o principal ativo da indústria esportiva atualmente, a coragem de fazer diferente. Vamos, Fogão!”, afirmou Eduardo Dias, CEO do Footure.

Sobre o FOOTURE

O Footure é uma empresa comprometida com a inovação na indústria do futebol. Seja no conteúdo que geramos, nos cursos que produzimos e também no Pro, nosso departamento de inteligência de mercado para clubes profissionais. O que nos move é levar adiante o nosso propósito, tratar do jogo de maneira séria e com uma abordagem inovadora, compartilhando conhecimento e usando tecnologia para que nossos clientes consigam melhores resultados com menos recursos ao mesmo tempo que contribuam com todo ecossistema mostrando que se pode ir além em um ambiente tão conservador como o futebol. Pense o jogo, acredite no processo, somos o Footure.

