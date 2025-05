Botafogo faz revanche com Estudiantes e precisa vencer para sonhar com o bi da Libertadores

Visando a classificação para as oitavas de final da Copa Libertadores, o Botafogo entrará em campo nesta quarta-feira contra o Estudiantes, pela quinta rodada do Grupo A. Este é o reencontro dos times após partida na terceira rodada, que terminou com vitória dos argentinos, por 1 a 0, em Buenos Aires. O duelo decisivo e com caráter de revanche acontecerá no Engenhão, no Rio, às 21h30.

O time carioca chega embalado após conseguir duas vitórias consecutivas. Na Libertadores, não teve um grande desempenho, mas conquistou pontos importantes na última rodada, ao vencer o Carabobo por 2 a 1, fora de casa. Posteriormente, aplicou 4 a 0 no Internacional, diante da sua torcida, pelo Brasileirão.

O Estudiantes é o líder do Grupo A, com 10 pontos, seguido pela Universidad de Chile, com sete, Botafogo, com seis, e Carabobo, único que ainda não venceu na chave, com um ponto. Caso não consiga vencer, o atual campeão ficará em situação delicada e verá suas chances reduzidas para a classificação à fase de mata-mata.

O Botafogo não poderá contar com os zagueiros Alexander Barboza, com dores no pé esquerdo, e Bastos, com trauma no joelho esquerdo, o meia Savarino, em recuperação de uma lesão muscular na coxa direita, e os atacantes Matheus Martins e Mastriani, ambos com problema muscular na coxa esquerda.

Sem peças importantes do elenco, o técnico Renato Paiva deve utilizar David Ricardo e Jair Cunha na zaga e repetir a formação da partida contra o Internacional, com Alex Telles exercendo a função de lateral-esquerdo e Cuiabano sendo escalado mais adiantado, explorando suas qualidades ofensivas, atuando junto com Artur, Igor Jesus e Jeffinho.

Destaque nos últimos jogos, o volante Allan pode ganhar uma oportunidade. Ele voltou a ganhar espaço com a nova comissão técnica e disputa a titularidade com Gregore. O escolhido irá atuar ao lado do capitão Marlon Freitas.

Com cinco vitórias nos últimos seis jogos que disputou em casa, o Botafogo deposita sua esperança no seu estádio para sair vitorioso em mais um confronto. Enquanto tenta conquistar a confiança da torcida, Renato Paiva falou sobre a pressão de treinar no Brasil, mas segue otimista com um futuro melhor.

“Não temos tempo nem para dormir, eu durmo cinco a seis horas por dia. Não estou me queixando porque sou um privilegiado comparado com muitas vidas que existem. Dentro da minha profissão, o Brasil é um mundo à parte, mas tenho que me adaptar”, disse.

O Estudiantes busca no mínimo um empate contra o atual campeão da América para encaminhar sua classificação. No entanto, o momento não é dos melhores. O time argentino venceu apenas três jogos dos últimos 13 que disputou, somando também sete derrotas e três empates.

O elenco é considerado um dos melhores da Argentina. O principal destaque, sob o comando do técnico Eduardo Dominguez, é o volante Cristian Medina, que surgiu nos últimos anos como uma das grandes promessas do país e se destacou pelo Boca Juniors. Ele chegou a negociar com o Botafogo no final de 2023, mas as tratativas não avançaram.

Velho conhecido do torcedor do Internacional, o centroavante Lucas Alario também é um dos nomes mais relevantes. Ele foi contratado pelo clube gaúcho no começo da temporada passada, mas não conseguiu se firmar e rescindiu seu vínculo em janeiro deste ano. Os zagueiros Sebastián Boselli e Ramiro Funes Mori, e o volante Gabriel Neves, ex-São Paulo, também são conhecidos.

FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO X ESTUDIANTES

BOTAFOGO – John; Vitinho, Jair, David Ricardo e Alex Telles; Gregore (Allan), Marlon Freitas, Cuiabano, Artur e Jeffinho (Rwan Cruz); Igor Jesus. Técnico: Renato Paiva.

ESTUDIANTES – Matías Mansilla; Eric Meza, Santiago Núñez, Facundo Rodríguez e Arzamendia; Gabriel Neves, Santiago Ascacibar e Cristian Medina; Tiago Palacios, Guido Carrillo e Tobio Burgos. Técnico: Eduardo Dominguez.

ÁRBITRO – Juan Benitez (PAR).

HORÁRIO – 21h30.

LOCAL – Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ).