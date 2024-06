Botafogo faz duelo direto contra o Red Bull Bragantino para seguir no G-4 do Brasileirão

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 26/06/2024 - 4:30 Para compartilhar:

Sem vencer há duas rodadas, o Botafogo vai ter um duelo direto nesta quarta-feira para tentar se manter no G-4 do Brasileirão. Em casa, no Engenhão, no Rio de Janeiro, recebe o Red Bull Bragantino, às 19h. Diferente dos cariocas, os rivais vêm embalados por terem ganho por 2 a 1 do Vitória.

O Botafogo aparece na quarta colocação com 20 pontos. Nas duas últimas rodadas, empatou com o Athletico-PR por 1 a 1, no Rio, e depois perdeu para o Criciúma, por 2 a 1, em Santa Catarina. Já o Red Bull Bragantino vem logo atrás, na sexta posição, com 18 pontos, com uma boa campanha. Em 11 jogos são cinco vitórias, três empates e três derrotas.

O técnico Arthur Jorge terá que lidar com uma série de desfalques para definir o time titular do Botafogo. O zagueiro Alexander Barboza, o volante Gregore e o meia Óscar Romero estão suspensos pelo terceiro cartão amarelo e são baixas.

Mas os principais problemas estão no ataque. Savarino está disputando a Copa América pela Venezuela; Jeffinho e Matheus Nascimento seguem o tratamento de lesões musculares, e Júnior Santos saiu de muleta da partida contra o Criciúma e dificilmente terá condições de atuar.

Outras mudanças podem acontecer por opções técnicas devido à alta minutagem que o elenco vem tendo. “Não posso pensar em poupar atletas. Aquilo que nós pensamos é que por vezes, em função do desgaste, temos que ter alternativas fisicamente mais capazes. Não tem a ver com pouparmos, mas apostarmos”, explicou o técnico português.

Do outro lado, o técnico Pedro Caixinha também tem problemas para armar o time paulista. O atacante colombiano Henry Mosquera recebeu o terceiro cartão amarelo contra o Vitória e agora terá que cumprir suspensão automática. Além dele, o lateral-direito Andres Hurtado segue fora porque está servindo o Equador na Copa América.

No mais, o volante Matheus Fernandes, que já foi desfalque na última partida por conta de dores na coxa, segue como dúvida. De qualquer forma, o comandante afirmou que pretende acabar com o jejum de vitórias em cima do Botafogo. O último resultado positivo aconteceu em 2020. De lá para cá, foram seis jogos, com quatro derrotas e dois empates. É a ‘asa negra’, segundo o técnico.

“Desde que aqui estamos, nunca tivemos a felicidade de ganhar do Botafogo. É uma grande equipe, tem um grande treinador e tem uma dinâmica muito interessante. Vamos seguir com a mentalidade de respeitar todos os adversários, mas é preciso querer vencer todos”, disse.

FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO X RED BULL BRAGANTINO

BOTAFOGO – John Victor; Damián Suárez, Bastos, Lucas Halter e Hugo (Cuiabano); Danilo Barbosa, Marlon Freitas e Eduardo (Tchê Tchê); Luiz Henrique, Tiquinho Soares e Hernandez. Técnico: Artur Jorge.

RED BULL BRAGANTINO – Cleiton; Jadsom, Pedro Henrique, Luan Cândido e Juninho Capixaba; Raul, Eric Ramires e Lucas Evangelista; Helinho, Vitinho e Eduardo Sasha. Técnico – Pedro Caixinha.

ÁRBITRO – Gustavo Ervino Bauermann (SC).

HORÁRIO – 19h.

LOCAL – Engenhão, no Rio de Janeiro (RJ).