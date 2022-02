Botafogo estreia novo patrocínio em vitória sobre o Nova Iguaçu pelo Campeonato Carioca Bitci Technology - plataforma de comercialização de fan tokens - estampou o esterno do uniforme alvinegro. Acordo representa a entrada do clube carioca no mercado cripto

O Botafogo derrotou o Nova Iguaçu por 2 a 0, no Nilton Santos, pela quarta rodada do Campeonato Carioca. No triunfo desta segunda, o Alvinegro estreou seu novo patrocinador: a Bitci Technology – plataforma de comercialização de fan tokens. A marca turca estampou o esterno do uniforme (centro do peito) alvinegro e representa a entrada do clube carioca no mercado cripto.

– A parceria com a Bitci marca a entrada do Botafogo em um mercado estratégico e importante na área de negócios. Não será apenas uma patrocinadora, mas um player que vai ativar experiências e ajudar na conexão do clube com o seu torcedor – destacou o CEO Jorge Braga ao site oficial do clube carioca.

– A Bitci é uma gigante e possui experiência na área de fan tokens com grandes marcas do mundo. O Botafogo chega nesse mercado com expectativa de muito sucesso para ambas as partes e, principalmente, na relação com a torcida alvinegra – acrescentou o Diretor de Negócios Lênin Franco.

Vale destacar que a Bitci possui contratos com a McLaren Racing, CBF, Seleção Espanhola, entre outras gigantes. De acordo com a nota oficial do clube, torcedores poderão adquirir os fan tokens desenvolvidos pela Bitci com preço especial.

– “Projetos de ‘fan tokens’, que recentemente se tornaram difundidos na indústria esportiva, são ativos digitais que oferecem a oportunidade de aumentar a interação entre clube e torcedores, como voz em determinadas decisões, além de outros benefícios de relacionamento. Graças às vantagens digitais oferecidas pela Bitci, os torcedores poderão participar de eventos especiais com jogadores do Botafogo FR e até mesmo opinar em algumas decisões estratégicas. Assim, o vínculo entre o torcedor e o Botafogo FR será fortalecido com uma experiência diferente – publicou o clube.

Além disso, a parceria engloba também a possibilidade de exploração de outros ativos digitais, como NFTs (tokens não fungíveis). Cabe salientar que fan tokens são ativos digitais que oferecem a oportunidade de aumentar a interação entre clube e torcedores, como voz em determinadas decisões, além de outros benefícios de relacionamento.

– É por isso que estamos lançando nossa primeira plataforma global de troca de criptomoedas, fora da Turquia, sob o guarda-chuva da Bitci no Brasil. O Brasil também será o centro de nossa operação na América do Sul. Sabemos o que significa esporte e futebol no Brasil. Nosso objetivo é tornar essa experiência ainda melhor, diferenciá-la, adicionar uma nova dimensão e tornar os torcedores uma parte indispensável das equipes usando o poder da tecnologia – afirmou Onur Altan Tan, CEO da Bitci Technology.

O Botafogo FR é um símbolo deste país. Estamos muito felizes em apoiar a jornada de transformação digital do Botafogo com este projeto. Temos grandes surpresas para os torcedores alvinegros. Vamos anunciá-los em breve – completou.

