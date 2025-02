Botafogo estreia Cláudio Caçapa de técnico interino para se reabilitar diante do Boavista

Em baixa após duas derrotas consecutivas, o Botafogo tenta ‘fazer as pazes’ com a torcida e dar a volta por cima no Campeonato Carioca diante do Boavista, neste sábado, no estádio Eucyr Resende, em Saquarema, às 19h, pela 10ª rodada da Taça Guanabara. A principal novidade será a estreia de um novo técnico interino: Cláudio Caçapa.

Ele assumiu o cargo enquanto a diretoria segue no mercado em busca de um substituto para Artur Jorge. O campeão brasileiro e da Libertadores deixou o clube para acertar com o Al-Rayyan, do Catar.

Caçapa já treinou o Botafogo no passado, mas estava na Bélgica dirigindo o RWD Molenbeek, clube também administrado pela empresa Eagle Football, do investidor John Textor. O seu retrospecto lá não foi bom, com 14 derrotas em 28 jogos.

Com a chegada de Caçapa, Carlos Leiria, que estava no comando desde o início da temporada, retorna ao time sub-20. Como não existe a perspectiva de acerto com um novo técnico tão cedo, caberá a Caçapa a missão de tentar levar o time às semifinais. A situação ficou mais difícil após as duas últimas derrotas.

Na quarta-feira passada, em partida atrasada da sétima rodada, o Botafogo perdeu por 1 a 0 para o Flamengo. Antes tinha perdido por 2 a 0 para o Madureira, mesmo dentro do estádio Nilton Santos. Com 12 pontos está sem sexto lugar e precisa se recuperar nas próximas três rodadas.

Em recuperação de um problema muscular, Artur seguirá como desfalque e deve fazer seu retorno contra o Racing, na próxima quinta-feira, pela Recopa Sul-Americana. Sem o camisa 7, Matheus Martins e Rafael Lobato disputam uma vaga no ataque ao lado de Savarino e Igor Jesus.

Expulso contra o Flamengo, o zagueiro Alexander Barbosa vai cumprir suspensão automática. Sem o argentino, o comandante provavelmente escolherá David Ricardo, ex-Ceará, como substituto. O volante Danilo Barbosa deve completar a dupla de zaga.

O Boavista empatou por 2 a 2 com a Portuguesa, pela nona rodada, e está em 10.° lugar, com 10 pontos. Não sonha mais em chegar às semifinais e está praticamente livre do rebaixamento, afinal tem seis pontos de vantagem sobre o lanterna Bangu, com quatro.

O dado curioso é que o Boavista, ao lado do Vasco, é quem menos perdeu até agora, com apenas uma derrota. Em contrapartida tem uma vitória e sete empates, carregando também o status de time que menos ganhou e mais empatou. Anunciado na última semana, o técnico Roberto Fonseca, ex-São Bento (SP), chegou para tentar mudar esta história.

Anderson Conceição, zagueiro e capitão, além do meia Caetano, não estarão disponíveis. Eles foram expulsos e vão cumprir suspensão automática. Xandão e Leandrinho devem ser os substitutos, respectivamente.

FICHA TÉCNICA

BOAVISTA X BOTAFOGO

BOTAFOGO – John; Vitinho, Danilo Barbosa, David Ricardo e Alex Telles; Gregore, Allan e Marlon Freitas; Savarino, Igor Jesus e Matheus Martins (Rafael Lobato). Técnico: Cláudio Caçapa (interino).

BOAVISTA – Diego Loureiro; Vitor Ricardo, Sheldon, Xandão e Mascarenhas; Marthã, Zé Matheus e Leandrinho; Marcos Paulo, Zé Vitor e Raí. Técnico: Roberto Fonseca.

ÁRBITRO – Júlio César de Oliveira.

HORÁRIO – 19h.

LOCAL – Estádio Eucyr Resende, em Saquarema (RJ).