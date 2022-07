Botafogo está resguardado em contrato e vai adquirir Jeffinho em definitivo Atacante está emprestado pelo Resende; opção de compra é de R$ 1,5 milhão e Botafogo já se prontificou que vai exercê-la







Jeffinho chegou do nada e parece que veio para ficar no Botafogo. O atacante foi uma das apostas do recém-criado time B do Alvinegro e contratado por empréstimo junto ao Resende após se destacar no Campeonato Carioca. Diante das lesões, subiu para a equipe principal e ganhou espaço. Neste sábado, marcou um dos gols na vitória por 2 a 0 sobre o Athletico.

O Botafogo está certo de que vai adquirir o jogador de 22 anos em definitivo junto ao Gigante do Vale. O Alvinegro tem prioridade de compra até novembro e o valor é de pouco menos de R$ 1,5 milhão.

John Textor, dono da SAF do Alvinegro, ficou em êxtase com a atuação do garoto após a partida deste sábado e garantiu que o clube fará o investimento.

Outro clube que também possui uma opção de compra em cima de Jeffinho é o Lyon-FRA, que possui uma parceria direta com o Resende. O time francês, porém, também pertence a John Textor. Desta forma, o Botafogo está resguardado de todas as formas.

Apesar de ter tempo ‘de sobra’ para realizar a compra, o Botafogo já pretende agilizar a negociação. Jeffinho atrai interesse de clubes europeus e o Glorioso acredita que os olhos apenas vão aumentar com as atuações recentes do menino.

