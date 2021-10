Botafogo está escalado para enfrentar o Cruzeiro pela Série B; veja o time titular e onde assistir As novidades são as voltas de Pedro Castro, que está recuperado de lesão, e de Diego Loureiro, que foi liberado pelo Alvinegro para acompanhar o nascimento da filha

O Botafogo está escalado para enfrentar o Cruzeiro nesta terça-feira, às 21h30, no Independência, em partida válida pela 30ª rodada Série B do Brasileirão. As novidades são as voltas de Pedro Castro, que está recuperado de lesão, e de Diego Loureiro, que foi liberado pelo Alvinegro para acompanhar o nascimento da filha.

> Série B, base e feminino: veja os jogos e onde assistir ao Botafogo na semana

Dessa forma, o Botafogo está escalado com: Diego Loureiro; Jonathan Lemos, Carli, Kanu e Jonathan Silva; Barreto, Pedro Castro e Chay; Marco Antônio, Warley e Rafael Navarro.

VEJA A FICHA TÉCNICA

Cruzeiro x Botafogo

​

Data/Hora: 12/10, às 21h30

Local: Independência, em Belo Horizonte (MG)

Árbitro: Denis da Silva Ribeiro Serafim (AL)

Assistentes: Esdras Mariano de Lima Albuquerque (AL) e Brigida Cirilo Ferreira (FIFA/AL)

Quarto árbitro: Ronei Candido Alves (MG)

VAR: Jose Claudio Rocha Filho (VAR-FIFA/SP)

Onde ver: TV Globo, Premiere, SporTV e tempo real do LANCE!

E MAIS:

E MAIS:

Saiba mais