Botafogo erra pênalti, tem gol anulado nos acréscimos e perde do Volta Redonda

Ainda jogando com uma escalação alternativa, o Botafogo voltou a perder no Campeonato Carioca. Na noite desta quarta-feira, o time foi superado pelo Volta Redonda, por 2 a 1, pela quarta rodada, em duelo realizado no Engenhão, no Rio. O campeão brasileiro e da Libertadores atuou metade do segundo tempo com um jogador a mais, Patrick de Paula perdeu um pênalti e o VAR anulou um gol marcado nos acréscimos.

O Botafogo já vinha de derrota para o Sampaio Corrêa, também por 2 a 1, na última rodada. Agora, soma uma vitória e três derrotas, ocupando o modesto nono lugar com apenas três pontos. Já o Volta Redonda, após estrear com derrota, emplacou o terceiro triunfo seguido e chegou a nove pontos, em segundo lugar, atrás apenas do Maricá, com dez.

Logo no começo da partida, o Botafogo perdeu grande chance com Patrick de Paula. Ele recebeu na área e dominou muito bem, tirando dos adversários. Na pequena área, porém, chutou torto e mandou para fora sem perigo.

O castigo veio pouco depois, aos nove minutos, com gol do Volta Redonda. Após bate e rebate na área, a bola ficou com Gabriel Bahia que chutou forte, no cantinho, para vencer o goleiro Raul.

O Botafogo não se abalou e empatou aos 18 minutos com Matheus Nascimento. Ele recebeu na marca do pênalti, dominou bonito, deu um corte no adversário e chutou rasteiro, no cantinho, para fazer um belo gol. Logo depois, Yarlen quase virou o placar com chute forte na direita, mas Jean Drosny fez grande defesa. Aos 33, porém, quem marcou foi o Volta Redonda. Após jogada na esquerda e cruzamento, Bruno Santos subiu alto para cabecear e fazer 2 a 1.

O segundo tempo entre Volta Redonda e Botafogo foi marcado por grandes defesas e lances intensos. Aos 14, o visitante quase ampliou após um cruzamento da direita, mas Raul saiu mal do gol, e MV aproveitou para bater, sendo impedido por Newton, que salvou quase em cima da linha.

Aos 22, Cayo Tenório foi expulso por cometer falta em Rafael Lobato, que saía na cara do gol, deixando o Botafogo com um a mais. Aos 32, o time da casa perdeu a chance de empatar, quando Patrick de Paula, em cobrança de pênalti, escorregou e mandou a bola por cima do gol.

Aos 46 minutos, Matheus Nascimento chegou a marcar o gol de empate. Mas o VAR conferiu e viu irregularidade no lance. Apesar da inferioridade numérica, o Volta Redonda conseguiu se defender e confirmar a vitória.

O primeiro a voltar a campo é o Volta Redonda, que duela com o Flamengo no sábado, às 16h30, no Mané Garrincha, em Brasília (DF). No domingo, às 18h, o Botafogo joga novamente no Engenhão, contra o lanterna Bangu.

FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO 1 X 2 VOLTA REDONDA

BOTAFOGO – Raul; Newton, Kawan (Kayke Queiroz), Serafim e Lucio (Huguinho); Kauê Rodrigues (Rafael Lobato), Patrick de Paula, Vitinho Vaz (Bernardo Balim) e Kauan Lindes; Yarlen e Matheus Nascimento (Adamo). Técnico: Carlos Leiria.

VOLTA REDONDA – Jean Drosny; Cayo Tenório, Gabriel Bahia (Lucas Souza), Fabrício e Sanchez; Pierre, Robinho e Chay (Bruno Barra); Bruno Santos (Heliardo), Kelvin (Mirandinha) e Marquinhos (MV). Técnico: Rogério Corrêa.

GOLS – Gabriel Bahia, aos nove, Matheus Nascimento, aos 18, e Bruno Santos, aos 33 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS – Kauan Lindes e Newton (Botafogo); Robinho e Mirandinha (Volta Redonda).

CARTÃO VERMELHO – Cayo Tenorio (Volta Redonda).

ÁRBITRO – Pierre Dias dos Santos (RJ)

RENDA – 2.434 torcedores.

PÚBLICO – R$ 51.646,00.

LOCAL – Estádio Engenhão, no Rio (RJ).