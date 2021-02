Botafogo envia proposta e busca renegociar dívida com Joel Carli Clube de General Severiano possui valores em aberto com o zagueiro argentino em relação a salários e premiações atrasados e busca um acordo

O presidente Durcesio Mello tenta dar um fim a uma “herança” deixada pela gestão antiga. Durante a última semana, o Botafogo enviou uma proposta aos representantes de Joel Carli com o intuito de renegociar e chegar ao pagamento da dívida trabalhista que o zagueiro, atualmente no Aldosivi-ARG, move na Justiça contra o clube.

O zagueiro foi dispensado pelo Botafogo no início de junho do ano passado, com a intenção do clube em alegrar a economizar um dos maiores salários do elenco. A saída, contudo, não foi amigável: Joel Carli não queria deixar o clube, buscou uma rescisão amigável, mas não houve acordo com a antiga diretoria do Glorioso.

Desta forma, o argentino buscou os direitos na Justiça. Carli cobra cinco meses de salários atrasados, férias e o valor de uma renovação automática que estava prevista em contrato e não foi cumprida.

O Botafogo enviou uma proposta para pagar parte considerável do valor da dívida em várias parcelas ao jogador. O estafe do argentino analisa aos números e deve enviar uma contraproposta à diretoria do clube de General Severiano durante a semana.

As partes terão que chegar a um meio-termo sobre os valores e a forma como ele será pago. Como o Botafogo passa por dificuldades financeiras, não há como fugir dos parcelamentos em vários meses, o que deve acabar acontecendo para solucionar a dívida.

E MAIS:

PODE VOLTAR?

Uma das maneiras que o Botafogo estuda para tentar diminuir a dívida com Joel Carli é com o retorno do zagueiro. Neste caso, contudo, a questão é mais complicada, já que ele possui contrato vigente com o Aldosivi e dependeria da liberação do clube para um possível acerto.

A possibilidade existe, mas o plano A do Botafogo é tentar uma renegociação da dívida por meios contratuais, sem envolver um retorno. Se as partes não chegarem a um consenso, contudo, a possível volta do ex-capitão aparece como uma opção para tentar diminuir o prejuízo.

E MAIS:

Veja também