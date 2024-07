Botafogo enfrenta o Vitória para seguir na briga pela liderança do Brasileirão

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 11/07/2024 - 7:30 Para compartilhar:

Sem perder há quatro jogos e de olho na terceira vitória seguida para continuar na briga ponto a ponto com Flamengo e Palmeiras pela liderança do Brasileirão, o Botafogo vai enfrentar o Vitória, nesta quinta-feira, no Barradão, às 21h30, em Salvador (BA).

O Botafogo tem 30 pontos e nas últimas rodadas venceu o Cuiabá, por 2 a 1, e depois fez 3 a 0 contra o Atlético-MG. Enquanto isso, o Vitória vive um momento diferente. Apesar de ter batido o Criciúma na rodada passada por 2 a 1, segue tentando se afastar da zona de rebaixamento. Em 15 jogos, somou 15 pontos.

O técnico Arthur Jorge tem dois desfalques no Botafogo. Ele não poderá contar com o zagueiro Bastos e com o atacante Tiquinho Soares, ambos cumprindo suspensão automática pelo terceiro cartão amarelo. Lucas Halter deve fazer dupla de zaga com Alexander Barboza. No ataque, a tendência é que Eduardo e Júnior Santos joguem mais adiantados, abrindo uma vaga no meio-campo que será disputada entre Tchê Tchê e Savarino.

“Ficamos privados desses dois atletas (Tiquinho e Bastos), mas a nossa filosofia é de que os melhores estarão disponíveis, então não podemos lamentar. Temos alternativas, jogadores capazes de ajudar. Podemos olhar para o jogo com ambição de ganhar”, disse o técnico, confiante.

O técnico Thiago Carpini não tem desfalques por suspensão e ainda conta com o retorno do volante Dudu para definir o Vitória. Ele cumpriu suspensão diante do Criciúma e agora está de volta, com grandes chances de começar jogando. “O grupo está crescendo e ganhando confiança. Mas cada jogo é um desafio e temos que nos dedicar ao máximo”, disse Carpini.

Três jogadores ainda seguem como baixa, apesar de terem começado o período de transição física. O volante Rodrigo Andrade voltou a treinar com bola após se machucar a panturrilha esquerda. Já o atacante Iury Castilho voltou a correr em volta do gramado depois de se recuperar de uma lesão na coxa.

O experiente atacante Osvaldo, por sua vez, é quem vem trabalhando com menos intensidade do trio e ainda deve demorar algumas rodadas para estar de volta. Por fim, o volante Caio Vinícius está em tratamento da lesão muscular na parte posterior da coxa.

FICHA TÉCNICA

VITÓRIA X BOTAFOGO

VITÓRIA – Lucas Arcanjo; William Lepo, Bruno Uvini, Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Luan Vinícius, William Oliveira e Léo Naldi; Matheusinho, Janderson e Alerrandro. Técnico: Thiago Carpini.

BOTAFOGO – John; Damián Suárez, Lucas Halter, Barboza e Cuiabano (Marçal); Gregore, Marlon Freitas, Luiz Henrique e Tchê Tchê (Savarino); Eduardo e Júnior Santos. Técnico: Artur Jorge.

ÁRBITRO – Ramon Abatti Abel (SC).

HORÁRIO – 21h30.

LOCAL – Estádio Barradão, em Salvador (BA).