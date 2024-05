Botafogo enfrenta o Fortaleza no Castelão de olho na liderança do Brasileirão

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 12/05/2024 - 6:00 Para compartilhar:

O Botafogo quer retomar a liderança do Campeonato Brasileiro neste domingo, quando visita o Fortaleza, às 16 horas, na Arena Castelão, pela 6ª rodada. A derrota para o Bahia, por 2 a 1, em casa, no último final de semana, fez o time carioca perder a ponta para o Athletico-PR e cair para o terceiro lugar, com 9 pontos.

Depois de respirar na Libertadores com a vitória sobre a LDU-EQU, por 2 a 1, o Botafogo volta suas atenções para o Brasileirão. Por causa da maratona de jogos, o técnico português Artur Jorge pode fazer mudanças no time titular.

Para tentar diminuir o descanso, a diretoria resolveu que a delegação não vai voltar para o Rio de Janeiro depois do jogo de domingo. Da capital cearense, jogadores e comissão técnica vão direto para o Peru, onde o Botafogo encara o Universitario, na quinta-feira, pela Libertadores.

“Temos que ter a coragem, a capacidade para lutar onde quer que seja, sabendo que vamos ter tarefas e confrontos difíceis. Estamos perfeitamente conscientes de tudo isso. Mas temos também nossa ambição e capacidade para pensar que somos capazes de cumprir o objetivo. Temos uma sequência de jogos fora, onde seguramente temos que prometer e nos comprometer, em cada um deles, é lutar pela vitória”, disse Artur Jorge.

Embora esteja invicto, o Fortaleza ocupa apenas a 12ª colocação, com seis pontos. São três empates seguidos e quatro jogos sem vitória, contando a derrota por 4 a 1 para o Nacional Potosí, no meio de semana, pela Copa sul-americana.

O time vai ter a volta de alguns titulares que foram poupados do jogo na altitude da Bolívia, na última quarta-feira, pela Copa Sul-Americana. O time misto não teve uma boa atuação e acabou goleado, inclusive perdendo os 100% de aproveitamento.

O lateral-direito Tinga e o meia Pochettino entraram durante o 2º tempo na Bolívia e agora voltam ao time titular, assim como o volante Hércules, que não saiu do banco de reservas.

FICHA TÉCNICA

FORTALEZA X BOTAFOGO

FORTALEZA – João Ricardo; Tinga, Britez, Titi e Bruno Pacheco (Felipe Jhonatan); Zé Welison, Hércules, Pochettino e Yago Pikachu; Lucero e Machuca. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

BOTAFOGO – John; Damián, Lucas Halter, Bastos e Hugo; Gregore, Marlon Freitas e Óscar Romero; Luiz Henrique, Júnior Santos e Jeffinho. Técnico: Artur Jorge.

ÁRBITRO – Wilton Pereira Sampaio (FIFA-GO).

HORÁRIO – 16 horas.

LOCAL – Arena Castelão, em Fortaleza (CE).