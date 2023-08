Botafogo enfrenta o Bahia para manter a gordura na liderança do Brasileirão

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 27/08/2023 - 6:00 Compartilhe

O Botafogo viu na última rodada sua gordura na liderança do Campeonato Brasileiro diminuir de 13 para 11 pontos para o segundo colocado Palmeiras. Pela 21ª rodada, de volta ao Engenhão, o time carioca enfrenta o Bahia, neste domingo, às 16h, para se manter distante dos seus concorrentes.

Além disso, gerou um certo mal estar e até vaias da torcida, a opção do técnico Bruno Lage de escalar um time misto no primeiro jogo das quartas da Sul-Americana contra o Defensa y Justicia, que terminou empatado por 1 a 1 no Engenhão. Agora fará o segundo jogo sem vantagem e na Argentina, precisando da vitória para avançar às semifinais.

Na última rodada, o Botafogo não saiu do zero contra o São Paulo, no Morumbi. O time segue sobrando na tabela, em primeiro lugar, com 48 pontos. O Palmeiras venceu o Cuiabá por 2 a 0 e chegou a 37, diminuindo a vantagem para 11 pontos. Na 22ª rodada, o Botafogo tem o confronto direto contra o Flamengo, de novo no Engenhão. O rival é o terceiro colocado com 35 pontos, e, após a eliminação na Libertadores, teve seu foco virado para o Brasileiro, além da final da Copa do Brasil.

Bruno Lage ainda não contará com o artilheiro Tiquinho Soares, que está em processo intensivo para ficar apto para o duelo contra o Flamengo. Além do atacante, o lateral esquerdo Marçal saiu no primeiro tempo na partida contra o São Paulo e será poupado visando o duelo contra o rival. Hugo assume a posição.

O duelo contra o Flamengo é encarado como final pelo Botafogo, tanto que o lateral Di Plácido e o volante Tchê Tchê forçaram o terceiro amarelo e estão fora contra o Bahia. JP Galvão deve ser improvisado na lateral direita, uma vez que o uruguaio Mateo Ponte é dúvida, enquanto Danilo Barbosa deve compor o meio campo. No ataque, a tendência é que Diego Costa inicie jogando.

“O Mateo está com um desconforto no joelho e treinou nos últimos dois dias. O JP Galvão foi bem quando exigido e está habituado com o Brasileirão. Temos que encontrar soluções para os lados, porque o Marçal está machucado, e o Di Placido está suspenso” lembrou o técnico.

Na rodada anterior, o Bahia goleou o Red Bull Bragantino por 4 a 0 na Fonte Nova e ganhou fôlego na briga contra o rebaixamento. O time nordestino é o primeiro time fora da zona de queda, em 16º, com 21 pontos, empatado com o Santos, que superou o Grêmio por 2 a 1, porém com saldo de gols superior: -3 a -11.

O Bahia terá o ‘reforço’ do zagueiro Kanu. Antes emprestado pelo Botafogo, o defensor foi adquirido pelo Bahia até 2027 e está livre para atuar, sem o pagamento da multa. Além de Kanu, o técnico Renato Paiva terá os retornos de Biel e Ryan, que cumpriram suspensão contra o Red Bull Bragantino.

O treinador não terá nenhum desfalque por disciplina, a não ser os lesionados André e Kayky. “É um jogo muito importante para a gente. O segundo jogo do segundo turno, contra o líder, que está bastante motivado e que vai ter a casa lotada. A gente espera, com muito trabalho e com muito empenho, conseguir o que ninguém fez lá e sair com um bom resultado” disse Kanu.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias