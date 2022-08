Botafogo enfrenta Atlético-GO para se aproximar da zona de Libertadores

Estadão Conteúdo 13/08/2022 - 5:40 Compartilhe

Tentando se aproximar da zona da Copa Libertadores o Botafogo tem pela frente neste sábado, às 21h, no Engenhão, o Atlético-GO, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Diferente dos cariocas, os goianos vem priorizando as Copas, já que estão nas quartas de final da Copa do Brasil e na semifinal da sul-americana.

No Campeonato Brasileiro, no entanto, a situação do Atlético-GO é preocupante. É apenas o penúltimo colocado, com 20 pontos, dois atrás do Avaí, o primeiro fora da zona de rebaixamento. Na última rodada, venceu o Red Bull Bragantino por 2 a 1 e quebrou uma série de seis derrotas consecutivas.

O Botafogo vem de um empate por 1 a 1 com o Ceará em pleno Engenhão. De altos e baixos na temporada, o time carioca é o 12º colocado, com 25 pontos. O Inter, em sexto, já tem 33.

O Botafogo teve uma sexta-feira agitada com direito a reforços. O clube carioca anunciou Danilo Barbosa, ex-Palmeiras, Gabriel Pires, ex-Benfica, e está muito próximo de oficializar Tiquinho Soares, ex-CSP da Paraíba. No entanto, Luis Castro deve manter a base dos últimos jogos.

A certeza é que o treinador não poderá contar com Lucas Fernandes, suspenso. Além dele, Breno está lesionado. A dúvida é na lateral entre Marçal e Hugo, com o segundo sendo favorito para iniciar entre os titulares. “É difícil de explicar a situação em que nos encontramos, pois nossos treinos são muito bons, a parte física, com bola. É muito intenso. Mas vamos sair dessa e conseguiremos os resultados que queremos”, disse Cuesta.

Do outro lado, Jorginho seguirá fazendo rodízio no Atlético-GO com o objetivo de não desgastar nenhum jogador nesta reta decisiva. A tendência é que nomes como Dudu, Marlon Freitas, Jefferson e Wellington Rato retornem ao time titular.

A principal expectativa é em cima do atacante Luiz Fernando, principal destaque da classificação frente ao Nacional-URU, ao marcar dois gols. Caso não jogue, Peglow iniciará entre os 11 titulares. O argentino Churín deverá ser mantido.

“Vai ser uma grande partida. Não só por se tratar do meu ex-clube, mas por ser o Botafogo, pela grandeza do time. Espero fazer um grande jogo para buscar o melhor resultado possível. Em todos os jogos que fiz pelo Botafogo, entrei de corpo e alma para ajudar o clube e faço o mesmo pelo Atlético-GO”, concluiu Luiz Fernando.