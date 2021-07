Botafogo encerra participação no Campeonato Brasileiro sub-17 com vitória sobre o Ceará Com o resultado, o Alvinegro Carioca terminou o Brasileirão sub-17 na nona colocação do Grupo A, com sete pontos conquistados

Sem chance de se classificar para as quartas de final do Brasileirão sub-17, o Botafogo se despediu da competição com uma goleada sobre o Ceará por 4 a 0, no CEFAT, em jogo válido pela nona rodada. Kayan (2x), Kauê Leonardo e Bruno marcaram os gols da vitória da equipe carioca.

> ATUAÇÕES: Marco Antônio faz golaço e leva a maior nota do Botafogo

Com o resultado, o Botafogo terminou o Campeonato Brasileiro sub-17 na nona colocação do Grupo A, com sete pontos conquistados. Em nove partidas disputadas, o Alvinegro somou duas vitórias, um empate e seis derrotas. A derrota mais expressiva, inclusive, veio na última terça-feira, quando a equipe de General Severiano foi goleada pelo Bahia por 7 a 2.

O Ceará, por sua vez, terminou a competição na décima (última) colocação do Grupo A, com três pontos conquistados. No total, o Vozão conseguiu apenas uma vitória, oito derrotas e nenhum empate. Junto com o Alvinegro Carioca, a equipe cearense teve o pior saldo do grupo (-14).

> Veja a tabela da Série B

Pelo regulamento do campeonato, 20 times são divididos em dois grupos de dez e se enfrentam entre si em turno único. Os quatro primeiros de cada grupo se classificam para as quartas de final, que serão disputadas – bem como a semifinal e a final – em jogos de ida e volta. Nessa fase, em caso de empate nos placares ou no saldo de gol ao fim das duas partidas, o vencedor será conhecido nos pênaltis.

E MAIS:

E MAIS:

Veja também