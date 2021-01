Botafogo encara o Bahia em jogo decisivo da semifinal da Série A2 do Brasileiro feminino Gloriosas esperam partida equilibrada na Fonte Nova, neste domingo, às 16h. Jogo de ida teve empate em 1 a 1 no Nilton Santos

A ansiedade toma conta das Gloriosas neste domingo. Às 16h, o Botafogo encara o Bahia na Fonte Nova em jogo que define sua situação na semifinal da Série A2 do Campeonato Brasileiro feminino. O primeiro jogo, no Nilton Santos, teve empate em 1 a 1.

A lateral-direita Chai exige que as alvinegras tenham um desempenho superior no jogo decisivo, mas alerta para o equilíbrio no confronto.

– Vai ser uma partida bastante emocionante. Espero que façamos um jogo melhor. Sabemos da qualidade da equipe adversária e o primeiro jogo mostrou bem o equilíbrio entre os times, mas sabemos do nosso potencial e vamos lá buscar essa classificação para o Botafogo – disse ao site oficial do clube.

Do lado do Bahia, o técnico Igor Morena treinou lances de bola aérea. Giovânia é o trunfo para a equipe se sobressair.

