Botafogo encara Fortaleza no Engenhão para sustentar liderança do Brasileirão

Após derrotas para o Athletico-PR tanto na Copa do Brasil quanto no Brasileirão, o Botafogo volta a campo neste sábado para sustentar a liderança da tabela. No Engenhão, às 21 horas, o time carioca recebe o Fortaleza, que venceu apenas uma como visitante na competição. O duelo será válido pela 10ª rodada.

Com 21 pontos, o Botafogo lidera, mas a vantagem sobre o Palmeiras, que era de cinco pontos caiu para apenas dois após a derrota para o Athletico-PR, por 1 a 0, na última rodada. Antes, o time carioca tinha acabado de ser eliminado para os paranaenses nas oitavas de final da Copa do Brasil. Já o Fortaleza venceu apenas um jogo como visitante na Série A e vem de empate sem gols com o Bahia, no Castelão.

O técnico do Botafogo, Luís Castro, ainda não sabe se terá seu artilheiro à disposição. Com dores musculares, Tiquinho Soares não atuou no meio de semana no empate sem gols contra a LDU-EQU, pela Copa Sul-Americana, e é dúvida para o duelo. Caso seja vetado, Matheus Nascimento, de volta após eliminação do Brasil no Mundial Sub-20, deve ser o escolhido para iniciar a partida.

O lateral Marçal cumpriu suspensão na última partida, mas segue desfalcando o Botafogo por conta de uma lesão no joelho. Após o duelo na altitude, Luís Castro chamou a atenção para o desgaste físico da equipe, causado pelo calendário apertado. “Jogamos de dois em dois dias, tem sido uma violência para a equipe”, disse o treinador.

Pelo lado do Fortaleza, Juan Pablo Vojvoda deve ter força total para encarar o líder. Fora do duelo de meio de semana na derrota para o Estudiantes-VEN, por 1 a 0, o lateral Bruno Pacheco viajou junto à equipe para o Rio de Janeiro. Por outro lado, os atacantes Guilherme e Romarinho ficam de fora, lesionados.

O treinador argentino ainda busca um substituto para Moisés, negociado com o futebol mexicano. Com isso, Lucero e Yago Pikachu disputam a vaga no ataque. O Fortaleza não vence fora de casa há cinco jogos e Vojvoda quer reverter a situação.

“Nós temos qualidade suficiente para superar essas situações. Não estivemos com a mesma sintonia que temos quando jogamos em casa, onde, convertemos muito gols. É levantar a cabeça porque já temos um jogo pelo Brasileirão”, declarou o treinador do Fortaleza.

