Botafogo encaminha empréstimo de Chay para clube da Série B

O meia-atacante Chay será emprestado novamente pelo Botafogo. Rebaixado para a Série B, o Ceará encaminhou a contratação do jogador com vínculo até o final de 2023. A informação é do “O Dia” e foi confirmada pelo LANCE!.

Chay entrou na mira de diversos clubes após conquistar o título da segunda divisão pelo Cruzeiro, como Juventude, Vitória e Sport, que consultaram as condições do camisa 14 em relação à utilização ou não na próxima temporada do Botafogo.



+ Lucio Flavio pede, e Juninho deve retornar ao Botafogo para o Campeonato Carioca





Uma possível permanência no elenco comandado por Luís Castro chegou a entrar em pauta, mas foi descartada no fim de novembro, quando o jogador foi comunicado sobre a possibilidade de procurar um novo clube.

O Botafogo, por sua vez, não dificultou um novo empréstimo de Chay e deseja a valorização do meia em um novo ambiente, com mais espaço para atuar e chances reais de destaque – assim como em 2021, quando liderou o Glorioso no título da Série B.

Aos 32 anos, Chay e seu estafe analisaram bem os cenários apresentados e optaram pelo projeto do Vozão. Até agora, o clube nordestino anunciou seis reforços: o zagueiro Tiago Pagnussat, o meia Jean Carlos, os laterais Danilo Barcelos e Willian Formiga, além dos volantes Caíque e Arthur Rezende.

