Botafogo encaminha a contratação do zagueiro Rafael Forster Alvinegro e Ludogorets, da Bulgária, se entendem financeiramente, e zagueiro fica a detalhes de se tornar o novo jogador do clube de General Severiano

O Botafogo se aproxima de mais um reforço visando o começo do Campeonato Brasileiro. Depois dos laterais Kevin e Victor Luís, o clube de General Severiano tem acordo encaminhado para a chegada de Rafael Forster, zagueiro de 29 anos que estava no Ludogorets, da Bulgária.

As negociações estão em fase final. Nos bastidores, Botafogo e a equipe européia tentam se entender financeiramente. Em um primeiro momento, o Alvinegro, sem condições de fazer uma proposta oficial, queria a liberação sem custos do jogador, que ainda possui um ano de contrato, mas os búlgaros não aceitaram. Contudo, o cenário melhorou e os estrangeiros acataram as condições do Glorioso.

Rafael Forster trabalhou com Paulo Autuori, atual treinador do Alvinegro, na Bulgária. No Brasil, o jogador foi revelado pelo Internacional e também soma passagem pelo Brasil de Pelotas.

O comandante havia solicitado um zagueiro canhoto à equipe de analistas do Botafogo. A ideia de Autuori é achar um parceiro para ser titular ao lado de Marcelo Benevenuto. Rafael Forster, vale ressaltar, também já atuou como lateral-esquerdo durante a carreira.

Rafael Forster, inclusive, se comunica com frequência com torcedores do Botafogo nas redes sociais. No Instagram, posta fotos assistindo às partidas do Glorioso e compartilha matérias que envolvem os rumores da possível vinda ao Rio de Janeiro.

