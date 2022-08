Botafogo encaminha a contratação de Tiquinho Soares, do Olympiacos

Parceria Lance & IstoÉ 12/08/2022 - 14:49 Compartilhe

Após anunciar as contratações de Gabriel Pires e Danilo Barbosa, o Botafogo se aproxima de mais um reforço para a sequência da temporada. A negociação com o atacante Tiquinho Soares, do Olympiako-GRE avançou, e o jogador está por detalhes para ser o sétimo reforço do clube nesta segunda janela de transferências.

O brasileiro, inclusive, já é esperado no Rio de Janeiro para a realização de exames e assinatura de contrato. O vínculo será assinado até 2024. O Alvinegro vai investir pouco mais de 1 milhão de euros (R$ 5,2 milhões, na cotação atual) pela contratação).

Ao longo da negociação, o Glorioso construiu uma boa relação como clube grego e independente do resultado na Liga Europa, o atacante está bem próximo de acertar sua chegada. O setor ofensivo era uma das prioridades de John Textor nesta janela.

Tiquinho tinha contrato com o Olympiacos até junho de 2024, clube que defende desde 2021. O jogador atuou em 49 jogos e estufou a rede em 14 oportunidades. O atacante entrou no decorrer do segundo tempo na partida contra o Slovan Bratislava, pela Liga Europa.

Antes de defender as cores do time grego, o atacante brilhou pelo Porto. Dessa forma, o Botafogo enxerga no atacante o camisa 9 ideal para o projeto de John Textor após a negociação frustrada com Zahavi.

Além do Porto, o atacante construiu sua carreira toda fora do Brasil e também já defendeu as cores de Nacional-POR, Vitória de Guimarães e Tianjin Teda, da China.

Recentemente, John Textor comentou sobre a negociação em coletiva de imprensa. O acionista alvinegro citou que a equipe grega teria um momento importante na temporada e ressaltou que Tiquinho tem o perfil que ele procura.

Além da negociação com Tiquinho Soares, o Glorioso já contratou o volante Danilo Barbosa, o lateral-esquerdo Fernando Marçal, oriundo do Wolverhampton, o meia Eduardo, ex-Al Ahli, o atacante Luis Henrique, ex-Olympique de Marseille, o zagueiro Adryelson, ex-Al-Wasl, e o meia Gabriel Pires, ex-Benfica.

