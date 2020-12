Botafogo empata com Vasco na primeira final do Carioca Sub-20

Neste domingo, Botafogo e Vasco empataram em 1 a 1, no CEFAT, no primeiro jogo da final do Campeonato Carioca Sub-20. Gabriel Pec, do Cruz-Maltino e Wesley, do Glorioso, marcaram os gols da partida.

A decisão será no domingo que vem, às 15h, no Estádio Nivaldo Pereira, em Nova Iguaçu. Ninguém leva vantagem, quem vencer será o campeão.

As equipes agora voltam suas atenções para o Campeonato Brasileiro Sub-20. O Botafogo recebe o Sport na quarta-feira, às 15h, no CEFAT, tentando voltar ao G-8. Por outro lado, buscando se afastar das últimas posições, o Vasco encara o América-MG, na segunda-feira, no Nivaldão.

