Botafogo empata com Palmeiras (2-2) e avança às quartas da Libertadores

O Botafogo se classificou de forma dramática nesta quarta-feira (21) para as quartas de final da Copa Libertadores-2024 ao eliminar o Palmeiras, com um empate em 2 a 2 fora de casa no jogo de volta das oitavas de final depois de vencer na ida por 2 a 1.

Igor Jesus, aos 56 minutos, e o venezuelano Jefferson Savarino, aos 64, colocaram o time carioca na frente.

O Palmeiras, campeão da Libertadores em 2020 e 2021 e semifinalista em 2022 e 2023 quase conseguiu levar a decisão para os pênaltis, empatando na reta final com uma cabeçada do argentino ‘Flaco’ López aos 86 minutos e um gol de Rony aos 90.

No último minuto dos acréscimos, o paraguaio Gustavo Gómez fez aquele que seria o gol da virada, mas o lance foi anulado pelo VAR porque o jogador havia tocado a bola com a mão.

O árbitro deu mais dois minutos de acréscimos e na última jogada, Gabriel Menino mandou uma cobrança de falta na trave assustando mais uma vez os alvinegros.

O Botafogo enfrentará nas quartas de final o vencedor do duelo São Paulo-Nacional de Montevidéu.

