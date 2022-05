Botafogo empata com o América-MG no Independência e perde a chance de dormir na liderança do Brasileirão Coelho abriu o placar com Aloísio ainda no primeiro tempo, mas Erison marcou no fim e salvou o Glorioso. Alvinegro segue em quarto, enquanto os mineiros ficam em oitavo

No Independência, o Botafogo saiu atrás no placar, mas conseguiu o empate com o América-MG, no fim por 1 a 1. Aloísio marcou para os mineiros ainda no primeiro tempo, enquanto Erison deixou tudo igual na etapa final. Com o resultado, os cariocas perderam a chance de dormir na liderança do Brasileirão e somam 12 pontos, enquanto o Coelho segue em oitavo com 10.





O próximo compromisso do Coelho será diante do líder Corinthians, no domingo, dia 29, às 18h, na Neo Química Arena. O Glorioso, por sua vez, também joga no domingo, mas às 16h, contra o Coritiba, no Couto Pereira.

APOSTA NA VELOCIDADE

Desde o início da partida, o América-MG optou por explorar os lados do campo com muita velocidade. Na primeira chegada dos mineiros, Felipe Azevedo ganhou da defesa alvinegra pelo alto e assustou o goleiro Gatito Fernández. O camisa 11 apareceu novamente e deixou Lukas Kal em boa condição para finalizar no canto, e o arqueiro salvar o Botafogo

BOI BANDIDO

O Glorioso teve muita dificuldade em criar oportunidades no primeiro tempo. O Coelho, por sua vez, mesmo com desfalques, incomodou o gol alvinegro. Patric avançou pela direita e cruzou, na medida, para Henrique Almeida escorar para o fundo da rede, mas estava em impedimento.

Em outra boa chegada dos mineiros, Henrique Almeida tentou dominar, mas a bola tocou na cabeça de Saravia e sobrou para Aloísio. O atacante, livre na área, finalizou no canto e marcou o seu primeiro gol desde seu retorno ao Brasil.

ALVINEGRO MAIS OFENSIVO

Com as mudanças de Luís Castro, os visitantes foram em busca do empate na volta do intervalo. Contudo, ainda tiveram dificuldades para incomodar o gol de Jaílson. Em cobrança de falta, Patrick de Paula cobrou no canto e obrigou o arqueiro a fazer boa defesa.

Ao longo de boa parte do segundo tempo, o Botafogo tentou furar o bloqueio do Coelho, que preferiu segurar o resultado. Na melhor chance, Luís Oyama avançou e arriscou de longe, mas a bola foi para fora.

SEMPRE ELE!

Os cariocas seguiram em cima e aproveitaram uma cobrança de escanteio para deixar tudo igual. O centroavante Erison se movimentou bem e subiu mais que a defesa mineira para estudar a rede do goleiro Jaílson. Na sequência, o atacante apareceu bem de novo e finalizou em cima do arqueiro do Coelho.

No fim, o time da estrela solitária ainda assustou a meta de Jaílson em duas oportunidades. Na primeira, Victor Sá finalizou em cima do goleiro na pequena área. Logo em seguida, Erison arriscou de longe e por pouco não marcou. O jogo terminou tudo igual na Arena Independência.

FICA-TÉCNICA

​

AMÉRICA-MG 1X1 BOTAFOGO

Local: Independência, em Belo Horizonte (MG)

Data e horário: 21/05/2022, às 21h (de Brasília)

Árbitro: Raphael Claus (FIFA-SP)

Auxiliares: Danilo Ricardo Simon Manis (FIFA-SP) e Neuza Ines Back (FIFA-SP)

Quarto árbitro: Ronei Candido Alves (MG)

VAR: Daniel Nobre Bins (RS)

Cartões Amarelos: Rodriguinho e Marlon (AME) / Vinícius Lopes (BOT)

Cartões Vermelhos: –

Gols: Aloísio (39’/1T) (1-0) / Erison (40’/2T) (1-1)

América (MG) (Técnico: Vagner Mancini)

Jailson; Patric, Luan Patrick, Éder e Marlon (Raúl Cáceres 21’/2T); Lucas Kal, Gustavinho (Alê 14’/2T) e Rodriguinho (Índio Ramírez 43’/2T); Felipe Azevedo (Kawê 43’/2T), Aloísio e Henrique Almeida (Zé Ricardo 21’/2T).

Botafogo (Técnico Luís Castro)

Gatito; Saravia (Lucas Fernandes 37’/2T), Kanu, Victor Cuesta e Daniel Borges (Hugo 16’/2T); Luís Oyama, Tchê Tchê (Del Piage – intervalo) e Patrick de Paula (Matheus Nascimento 25’/2T); Diego Gonçalves (Vinícius Lopes – intervalo), Victor Sá e Erison

