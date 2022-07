Botafogo empata com o América-MG e não tem mais chance de se classificar no Brasileirão Sub-20 Glorioso soma oito pontos e não tem chance de alcançar o São Paulo, que tem 13. Lucas Goiano marcou para os cariocas, enquanto Mateus balançou a rede para os mineiros







O Botafogo empatou com o América-MG por 1 a 1, neste domingo, no Estádio das Alterosas, em Belo Horizonte, pelo Grupo A do Brasileirão Sub-20. Com o resultado, a base do Glorioso não tem mais chance de avançar às quartas de finais da competição nacional. Lucas Goiano marcou para os cariocas, enquanto Mateus balançou a rede para os mineiros.

O Glorioso soma oito pontos no Grupo A e ocupa a oitava colocação, sem qualquer chance de alcançar o São Paulo, atual quarto colocado com 13 pontos. Resta apenas uma rodada para o fim da primeira fase.

Na próxima rodada, o Alvinegro fechará sua participação na competição diante do Atlético-MG, às 15h, no CEFAT. Em setembro, a equipe disputará a Copa Rio Sub-20/OPG e estreia será contra o vencedor do duelo entre Serrano x Campos.

O Glorioso é comandado, interinamente, por Thiago de Camillis, já que Resende foi demitido. O time entrou em campo com a seguinte escalação: Gabriel Toebe; Bernardo, Alysson, Reydson e Jefinho; Peloggia, Felipe Vieira e Raí; Wendel, Lucas Goiano e Léo Pedro.

O Coelho entrou em campo com a seguinte escalação: Cassio, Rodrigo, Heitor, Luan, Adyson; Paulo, Júlio, Renato; Mateus, Kevyn e Lucas

