Botafogo e Sport empatam e aumentam jejum de vitórias na Série B

Com gols marcados no primeiro tempo, Botafogo e Sport empataram por 1 a 1 neste domingo, no encerramento da 26ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A partida aconteceu na Arena Nicnet Eurobike, em Ribeirão Preto (SP). Thassio abriu o marcador para o time paulista e Jorginho empatou para o Sport.

O time paulista vai aos 35 pontos, na 12ª colocação e completa oito rodadas sem vencer na competição – são cinco empates e três derrotas. O Sport é o segundo colocado, com 46 pontos. Apesar da vice-liderança, o time pernambucano vive queda de desempenho na competição. O Sport está há quatro jogo sem vencer e vinha de duas derrotas seguidas, para Guarani e Ituano.

A partida começou movimentada e, antes dos 15 minutos, os dois times já tinham criado boas chances para abrir o marcador. Com Edson Cariús, de cabeça, o Botafogo quase fez aos oito. O Sport respondeu aos 12, com Facundo Labandeira.

Intenso, o time da casa abriu o marcador aos 15 minutos, quando Cariús fez boa jogada pela esquerda e cruzou na medida para Thassio entrar em velocidade e escorar para o fundo do gol.

O Sport buscou o empate aos 24. Vagner Love acionou Jorginho, que limpou a marcação na entrada da área e bateu forte. A bola desviou em Márcio Silva antes de entrar. O time visitante, aos 34, teve a chance de virar o marcador com Vagner Love que parou na boa defesa de Matheus Albino em chute de fora da área.

A partida caiu de produção no segundo tempo. Com poucas chances criadas, a emoção foi criada pelo o árbitro Rafael Rodrigo Klein (RS). Aos 19, ele expulsou o goleiro Matheus Albino alegando agressão dentro da área em Jorginho. Após consultar o VAR, porém, a expulsão e o pênalti foram anulados.

No segundo tempo, o Botafogo teve sua melhor chance aos 23 minutos, quando após escanteio pela direita, Thassio cabeceou e Dênis fez grande defesa.

No final, o Sport procurou mais o gol da vitória, mas quem criou a melhor chance foi o Botafogo. Nos acréscimos, aos 48, após cobrança de falta, a bola sobrou limpa para Diogo Silva que desperdiçou a chance de vitória do Botafogo.

O Botafogo, pela 27ª rodada, volta a campo diante do Mirassol, no sábado (09), às 20h30, em Mirassol. O Sport joga no mesmo dia diante do Criciúma, às 20h45, na Ilha do Retiro.

FICHA TÉCNICA:

BOTAFOGO 1 X 1 SPORT

BOTAFOGO – Matheus Albino; Ericson (Lucas Dias), Diogo Silva, Márcio Silva e Patrick Brey; Tárik, Carlos Manuel e Thassio (Ivonei); Osman (Lucas Cardoso), Luiz Henrique (Jean Victor) e Édson Cariús (Edson Carioca). Técnico: Marcelo Chamusca.

SPORT – Denis; Roberto Rosales, Sabino, Alisson Cassiano e Felipinho; Ronaldo Henrique (Fábio Matheus), Felipe (Fabinho) e Jorginho (Alan Ruiz); Peglow (Michel Lima), Facundo Labandeira (Edinho) e Vagner Love. Técnico: Enderson Moreira.

GOLS – Thassio, aos 16, e Jorginho, aos 24 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS – Patrick Brey e Tárik (Botafogo); Roberto Rosales, Alan Ruiz, Felipe, Sabino, Ronaldo Henrique e Alisson Cassiano (Sport).

ÁRBITRO – Rafael Rodrigo Klein (RS).

RENDA – R$ 34.570,00.





PÚBLICO – 1.734 pagantes.

LOCAL – Arena Nicnet Eurobike, em Ribeirão Preto (SP).

