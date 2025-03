Botafogo e Cruzeiro empatam por 3 a 3 em jogo-treino no Engenhão visando o Brasileirão

Decepções nos estaduais, Botafogo e Cruzeiro focam as atenções para a largada do Brasileirão, no fim do mês, e fizeram um jogo-treino neste sábado no Engenhão. Após a realização de quatro tempos de 30 minutos e a utilização de todos os jogadores, empate por 3 a 3.

Eliminado na primeira fase do Carioca e sequer garantido entre os times que foram à disputa da Taça Rio – entre quinto e oitavo – o Botafogo começa a se reorganizar sob a direção do português Renato Paiva.

E, nas duas primeiras partes da atividade, que contou com os titulares, o Botafogo levou a melhor com dois gols do centroavante Igor Jesus e um de Savarino. Nas duas partes finais, com reservas, os mineiros levaram a melhor por 1 a 0, totalizando 3 a 3 no geral.

Os gols dos comandados de Leonardo Jardim, no primeiro jogo após a queda diante do vice-campeão América nas semifinais do Campeonato Mineiro, foram de Dudu e Wanderson com os titulares, e depois de Marquinhos.

Atual campeão, o Botafogo tem seu primeiro jogo no Brasileirão agendado para o dia 29 de março, diante do Palmeiras, no Allianz Parque, às 16 horas, mas a data deve ser alterado por causa da final do Paulistão no dia 27. Já o Cruzeiro entra em campo no Nacional no mesmo dia, mas às 18h30, diante do caçula Mirassol.