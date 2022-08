Botafogo e Ceará tentam se firmar longe da zona de rebaixamento no Brasileirão

Estadão Conteúdo 06/08/2022 - 7:00 Compartilhe

Em um jogo direto no meio da tabela, entre dois times que ainda tentam se encontrar no Campeonato Brasileiro, Botafogo e Ceará se enfrentam neste sábado, às 16h30, no estádio Nilton Santos, pela 21.ª rodada. Ambos perderam na última rodada para clubes paulistas. O Botafogo foi até São Paulo e acabou sendo derrotado pelo Corinthians por 1 a 0. Já o Ceará, na Arena Castelão, caiu frente ao Palmeiras por 2 a 1, sendo o terceiro revés consecutivo na temporada.

Na tabela de classificação, o Botafogo leva uma pequena vantagem. O time carioca tem 24 pontos, na 12.ª posição, já longe da disputa por uma vaga na Libertadores. O Ceará também tem 24, mas aparece em 14º. O Cuiabá, com 20, abre a zona de rebaixamento.

O lateral Rafael está muito próximo de retornar ao Botafogo. Ele está recuperado de lesão, após romper o tendão de Aquiles do pé esquerdo, e deve ficar entre os suplentes no banco de reservas. Saravia também é opção para o setor após se recuperar de uma virose, que pegou cerca de 10 jogadores, todos já recuperados. No entanto, Daniel Borges treinou entre os titulares. O desfalque mesmo será Marçal, com uma contusão muscular na perna direita. DG foi chamado para integrar o time profissional.

“A gente precisa somar pontos. Precisamos voltar a pontuar. Assim, vamos conquistar de volta a confiança da torcida e, ao mesmo tempo, ter mais confiança dentro de campo. A chave para a estabilidade é conquistar vitórias”, disse Daniel Borges.

Do outro lado, o técnico Marquinhos Santos terá quatro desfalques importantes no time cearense. Ele não contará com Bruno Pacheco e Rodrigo Lindoso, com desconforto muscular, Richardson, suspenso, e Diego Rigonato, que se lesionou no começo do jogo frente ao São Paulo, pela Sul-Americana.

Por outro lado, o atacante Eric foi relacionado após passar por uma cirurgia na clavícula e ficar mais de um mês em recuperação. Existe a possibilidade ainda do treinador poupar algumas peças visando o torneio continental. O jogo de volta está marcado para a próxima quarta-feira no Castelão. “Temos que mudar a chave e focar no Brasileirão. Acreditamos e vamos fazer o que podemos para classificar frente ao São Paulo, mas temos que colocar na cabeça que precisamos vencer este jogo contra o Botafogo”, ressaltou Marquinhos Santos.

FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO X CEARÁ

BOTAFOGO – Gatito Fernández; Daniel Borges, Mezenga, Philipe Sampaio e Hugo; Tchê Tchê, Patrick de Paula e Lucas Fernandes; Lucas Piazon, Erison e Jeffinho. Técnico: Luís Castro.

CEARÁ – João Ricardo; Michel, Messias, Luiz Otávio e Victor Luis; Richard Coelho, Fernando Sobral, Lima e Vina; Mendoza e Cléber. Técnico: Marquinhos Santos.

ÁRBITRO – Raphael Claus (SP)

HORÁRIO – 16h30

LOCAL – Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)