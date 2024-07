Botafogo e Bahia iniciam disputa acirrada nas oitavas de final da Copa do Brasil

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 30/07/2024 - 5:00 Para compartilhar:

Um dos principais confrontos das oitavas de final da Copa do Brasil será entre Botafogo e Bahia. Eles fazem o primeiro jogo nesta terça-feira, às 21h30, no Engenhão, no Rio de Janeiro. Quem avançar garante um acréscimo milionário na premiação.

O Botafogo, que entrou na terceira fase, já garantiu R$ 5,67 milhões, enquanto o Bahia, que também disputou as duas fases iniciais, embolsou até agora R$ 8,92 milhões. Quem avançar às quartas de final, ganhará mais R$ 4,51 milhões.

A partida de volta está marcada para dia 7, às 19h, na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA). Em caso de empate no placar agregado, a decisão vai para os pênaltis. O adversário das quartas de final também será definido por sorteio.

No fim de semana, o técnico Artur Jorge poupou alguns titulares e sofreu uma dura derrota para o Cruzeiro, por 3 a 0, no Rio, pela 20ª rodada do Brasileirão. Isso interrompeu a sequência invicta de oito jogos e o tirou da liderança, assumida pelo Flamengo, ambos com 40 pontos.

Em relação ao jogo do fim de semana, terá retornos importantes com o lateral-esquerdo Cuiabano e o volante Marlon Freitas, que cumpriram suspensão. O zagueiro Alexander Barboza, o volante Gregore e Luiz Henrique, que tem atuado como meia, devem ser titulares. O departamento segue com vários jogadores, incluindo o meia Eduardo e o atacante Júnior Santos, destaques do time.

Artur Jorge minimizou a derrota sofrida e quer construir vantagem contra o Bahia. “O jogo contra o Cruzeiro não teve a diferença que o resultado espelha e agora é focar no Bahia, um adversário dificílimo também. Será um mata-mata equilibrado, decidido por detalhe. Procuraremos ficar em vantagem nessa primeira partida para não termos que corrigir na volta.”

O Bahia vem sendo um adversário bem complicado na temporada e figurava no G-4 do Brasileirão. Entretanto, entrou em uma fase complicada, em que não vence há quatro jogos, ocupando a sétima colocação com 32 pontos. No sábado, empatou em casa com o Internacional por 1 a 1.

O técnico Rogério Ceni não tem suspensos para montar a escalação. Terá o reforço do atacante Luciano Rodríguez, que foi regularizado e estreou contra o Inter. O zagueiro Víctor Cuesta e os volantes Rezende e Jean Lucas, desfalques no fim de semana por suspensão, retornam. O Bahia também tem desfalques por lesão: Kanu, Cicinho e Nicolás Acevedo.

Ceni pediu apoio ao elenco do Bahia e quer surpreender o Botafogo. “Esses caras trouxeram a gente até aqui. Esse grupo é o que vai estar até o final do ano e temos que dar a volta por cima o mais rápido possível. Objetivo agora é vencer o próximo jogo. É tentar enfrentar o Botafogo de igual para igual, mesmo que seja difícil.”

FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO X BAHIA

BOTAFOGO – John Victor; Damián Suárez, Bastos, Alexander Barboza e Cuiabano; Marlon Freitas, Gregore, Tchê Tchê e Luiz Henrique; Savarino, Tiquinho Soares. Técnico: Artur Jorge.

BAHIA – Marcos Felipe; Santiago Arias, Gabriel Xavier, Víctor Cuesta e Iago; Rezende, Jean Lucas, Everton Ribeiro e Cauly; Thaciano e Everaldo. Técnico: Rogério Ceni.

ÁRBITRO – Flávio Rodrigues de Souza (SP).

HORÁRIO – 21h30.

LOCAL – Estádio Nilton Santos (Engenhão), no Rio de Janeiro (RJ).