Botafogo e Atlético-MG disputarão a 6ª final brasileira da história da Libertadores

Botafogo e Atlético-MG disputarão o título da Copa Libertadores-2024, no dia 30 de novembro, em Buenos Aires, após fecharem as semifinais nesta quarta-feira (30) com a vitória do Peñarol por 3 a 1 sobre o time carioca, em Montevidéu.

O Glorioso mostrou todo a sua força no Rio de Janeiro ao humilhar a equipe uruguaia com um sonoro 5 a 0, uma enxurrada de gols em menos de meia hora do segundo tempo, após o clube uruguaio, pentacampeão da Libertadores, levar o jogo para o intervalo com 0 a 0 no placar.

A revanche entre os dois foi disputada no Estádio Centenário e com a presença de torcedores do Botafogo por sugestão do Ministério do Interior uruguaio e da Polícia local em detrimento dos interesses do Peñarol, que esperava disputá-lo em seu estádio Campeón del Siglo e havia vetado a entrada da torcida brasileira.

Os gols dos ‘aurinegros’ foram marcados por Jaime Báez, aos 30 e 55 minutos, e Facundo Batista, aos 89, enquanto o argentino Thiago Almada, aos 88, descontou para o time carioca.

O Atlético Mineiro também se valeu da boa vantagem obtida no jogo de ida, o 3 a 0 em Belo Horizonte, e na terça-feira, no estádio Monumental, em Buenos Aires, se manteve firme e forte para manter o empate sem gols contra o River Plate, que almejava uma noite épica diante de sua fanática torcida.

O Galo retorna à final da Libertadores após se sagrar campeão em 2013 liderado em campo por Ronaldinho Gaúcho.

Já para o Botafogo, a final desta edição será sua primeira em seis participações.

O duelo entre Atlético-MG e Botafogo será a quarta final entre times brasileiros desde 2020, interrompida apenas pela última, entre Fluminense e Boca Juniors, e a sexta de toda a história da competição.

— Resultados dos jogos de volta das semifinais da Copa Libertadores-2024 (em maiúsculas os classificados para a final e entre parênteses os resultados da ida):

Terça-feira:

Em Buenos Aires: River Plate (ARG) – ATLÉTICO-MG (BRA) 0-0 (0-3)

Quarta-feira:

Em Montevidéu: Peñarol (URU) – BOTAFOGO (BRA) 3-1 (0-5)

