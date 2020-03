Botafogo diz que negociações com Touré estão ‘por ora’ encerradas

O Botafogo não teve êxito na tentativa de contratar o meio-campista Yaya Touré. Nesta terça-feira, Ricardo Rotenberg, integrante do comitê de futebol do clube, anunciou que as conversações com o jogador marfinense foram encerradas nesse momento. Mas indicou que as conversas poderão ser retomadas no futuro.

De acordo com o dirigente, Yaya Touré está indeciso e não conseguiu lhe dar uma resposta. O clube, assim, optou por não dar sequência na negociação. Mas garantiu que as portas do Botafogo seguem abertas para o marfinense.

“Conversei hoje por mensagem com o Yaya durante toda tarde e agora por telefone com o seu agente inglês. Yaya nos passou que tem muita vontade de jogar no Botafogo, porém essa é uma decisão muito impactante para ele e família para decisão imediata.

Mudança para o Brasil. Na conversa com o agente que por ora encerraremos as negociações porem que as portas estão abertas do Botafogo. Para ficar claro, Yaya não aceitou dizer não”, escreveu Rotenberg em seu perfil no Twitter.

O dirigente, que também é vice-presidente comercial e de marketing do Botafogo, evitou afirmar que o clube desistiu completamente da possibilidade de contratar Yaya Touré. Em publicações posteriores na rede social, escreveu ainda acreditar na chegada do marfinense. E pediu apoio da torcida para convencê-lo a reforçar o time carioca.

“Encerramos, mas ainda acredito. Botafogo gigante”, escreveu. “Por favor, vamos continuar mandando mensagens boas para ele e a esposa”, acrescentou Rotenberg, indicando que o clube ainda tem esperanças de contratar o jogador.

Touré era o segundo reforço de peso estrangeiro que o Botafogo buscava para a temporada 2020. O clube já contratou o japonês Honda, que teve seu contrato regularizado e nesta terça-feira e está registrado. Assim, pode estrear no clássico de sábado com o Flamengo, pela Taça Rio, no Maracanã.