Botafogo desafia reação do Criciúma por liderança do Brasileirão

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 22/06/2024 - 7:30 Para compartilhar:

Na biga ponto a ponto com o rival Flamengo pela liderança do Campeonato Brasileiro, o Botafogo volta a campo pela 11ª rodada. Neste sábado, às 16h, visita o Criciúma, que busca consolidar reação, no estádio Heriberto Hulse, em Santa Catarina.

Na última rodada, o Botafogo empatou por 1 a 1 com o Athletico-PR em casa e chegou a 20 pontos, perdendo a liderança para o Flamengo, com 21. Apesar disso, está invicto há quatro jogos, sendo três vitórias e um empate. Como visitante, são três vitórias, um empate e uma derrota.

No último jogo, o Botafogo não sofreu nenhum cartão amarelo e, portanto, não tem desfalques por suspensão. A expectativa fica por conta do retorno do atacante Tiquinho Soares, que perdeu o pai recentemente.

Sem o artilheiro, o técnico Artur Jorge optou por deixar Júnior Santos sozinho no ataque e reforçou o meio-campo. Tiquinho renovou seu contrato nesta semana e seu novo vínculo vai até o final de 2026. Ele já defende o clube há três temporadas.

Artur Jorge destacou a competitividade do Brasileirão e pediu para o time manter o ritmo. “São 10 jogos de Série A que eu tenho, todos muito difíceis. Equipes muito competitivas, com bom nível individual e coletivo. Um campeonato muito difícil que temos que manter o nível para tentar manter nosso objetivo, que é estar entre os três melhores.”

Depois de três derrotas seguidas, o Criciúma vem reagindo no Brasileirão. Após empatar por 2 a 2 com o Bahia, venceu o Atlético-GO por 2 a 1 fora de casa. A sua última vitória tinha sido em 27 de abril, quando fez 4 a 0 no Vasco em São Januário. Com nove pontos, aparece na 14ª colocação e ainda busca sua primeira vitória diante de sua após dois empates e duas derrotas.

Mesmo sem tempo para treinar, Claudio Tencati prepara mudanças. O goleiro Gustavo e o atacante Éder retornam após cumprirem suspensão, mas apenas o primeiro será titular. Existe a possibilidade de o meia Fellipe Mateus ser liberado pelo departamento médico.

Por outro lado, o volante titular Newton fica de fora por questão contratual, já que pertence ao clube carioca. Higor Meritão aparece como primeira opção. No meio-campo, Matheusinho e Marquinhos Gabriel brigam por uma vaga.

Tencati foi mais um técnico a alfinetar o pouco tempo que tem para preparar o time entre as partidas. “Preparação durante a semana? Eu tenho dois dias só, isso é desumano. Aí depois cobram dos treinadores padrão tático, eficiência e performance. Vai cobrar como se não tenho intervalo de recuperação e planejamento? Mas vamos pensar jogo a jogo e agora estamos focados no Botafogo.”

FICHA TÉCNICA

CRICIÚMA X BOTAFOGO

CRICIÚMA – Gustavo; Jonathan, Rodrigo, Tobias Figueiredo e Marcelo Hermes; Barreto, Ronald, Higor Meritão e Matheusinho; Bolasie e Arthur Caíke. Técnico: Cláudio Tencati.

BOTAFOGO – John Victor; Damián Suárez, Lucas Halter, Bastos e Cuiabano; Danilo Barbosa, Marlon Freitas, Tchê Tchê, Óscar Romero e Eduardo; Júnior Santos. Técnico: Artur Jorge.

ÁRBITRO – Luiz Flavio de Oliveira (SP).

HORÁRIO – 16h.

LOCAL – Estádio Heriberto Hulse, em Criciúma (SC).