Botafogo derrota o Fortaleza em jogo elétrico e alcança a liderança isolada do Brasileiro

Em um jogo de alta intensidade, que marcou o encontro do líder com o segundo colocado, o Botafogo fez valer o mando de campo, derrotou o Fortaleza por 2 a 0 na noite deste sábado, no estádio do Engenhão, e alcançou a liderança isolada do Campeonato Brasileiro.

Com os gols marcados pelo atacante Igor Jesus, o time carioca chegou aos 50 pontos contra 48 da equipe cearense. A vitória empolgou a torcida que fez muita festa nas arquibancadas do estádio.

Com a pausa provocada pelos jogos da Data Fifa, o Botafogo volta a campo pelo Campeonato Brasileiro só no dia 14 de setembro. O time carioca recebe o Corinthians no Rio. Já o Fortaleza tem um compromisso no dia 11, quando enfrenta o Internacional em partida atrasada da 19ª rodada, em Porto Alegre.

No duelos entre as duas melhores equipes do campeonato, o torcedor que foi ao estádio do Engenhão foi premiado com um belo jogo, onde Botafogo e Fortalezas buscaram abrir a contagem assim que o juiz iniciou o confronto.

Dono da casa, o Botafogo logo partiu para cima e começou a empilhar chances usando a velocidade e a troca de passes como principal arma. Nem mesmo a substituição forçada de Marçal na vaga de Cuiabano(sentiu uma lesão muscular no início da partida)tirou o ímpeto da equipe carioca.

Luiz Henrique e Igor Jesus perderam chances claras de gol e a postura ofensiva da equipe contagiou a torcida, que incentivou os atletas botafoguenses de forma intensa. Com menos de meia hora, o time de Artur Jorge já tinha arriscado seis finalizações contra apenas duas dos visitantes.

Com uma marcação rígida, o Fortaleza suportou a pressão, mas também esteve perto de balançar a rede. Aos 29 minutos, Britez recebeu pela direita e chutou de longe. A bola desviou em Marlon Freitas e quase foi parar nas redes do goleiro John, em um bonito lance.

O lance mais polêmico da etapa inicial aconteceu aos 41 minutos. Marlon Freitas levantou na área, Lucas Sasha pulou com os braços abertos e interceptou a jogada. O juiz deu pênalti por entender que a bola bateu no braço. No entanto, ao analisar o vídeo, a penalidade foi anulada após o árbitro constatar que o corte foi feito de cabeça.

O segundo tempo teve início com o Botafogo todo em cima do Fortaleza. Com cinco minutos, Luiz Henrique desperdiçou duas grandes chances. Na melhor delas, O camisa 7 veio driblando da direita para o meio e chutou forte para a defesa parcial de João Ricardo.

Encolhido, o Fortaleza se limitou a defender à espera de uma escapada em velocidade. O volume de jogo do rival, no entanto, não permitiu à equipe cearense uma brecha para surpreender os donos da casa.

Aos 14, o Botafogo balançou a rede. Marçal cruzou da esquerda e Igor Jesus cabeceou livre para fazer 1 a 0. A alegria da torcida, no entanto, durou pouco, já que o impedimento foi marcado.

Na metade do segundo tempo, Juan Pablo Vojvoda lançou mão de Pikachu na vaga de Moisés e o Fortaleza passou a ter mais presença no ataque. O Botafogo diminuiu o ritmo e a partida ficou mais cadenciada.

E foi dentro dessa nova dinâmica que o Botafogo chegou ao primeiro gol. Alexander Barboza fez um lançamento direto para o ataque e encontrou Igor Jesus entrando na área. Ele bateu rasteiro, superou João Ricardo e inaugurou o placar.

A partir daí o panorama mudou. O Botafogo recuou e ficou à espera do Fortaleza. Nos acréscimos, veio o golpe de misericórdia. Igor Jesus foi lançado, entrou na área e tocou na saída do goleiro para sacramentar o resultado: 2 a 0 e liderança.

FICHA TÉCNICA:

BOTAFOGO 2 X 0 FORTALEZA

BOTAFOGO – John; Mateo Ponte (Tchê Tchê), Bastos, Alexander Barboza e Cuiabano (Marçal); Gregore (Danilo Barbosa), Marlon Freitas e Luiz Henrique (Tiquinho Soares), Savarino (Matheus Martins), Almada e Igor Jesus : Artur Jorge.

FORTALEZA – João Ricardo; Britez, Kuscevic, Cardona e Bruno Pacheco; Lucas Sasha (Kevin Andrade), Hércules (Pedro Augusto) e Pochetino (Emannuel Martins); Breno Lopes, Lucero e Moisés (Pikachu). Técnico: Juan Vojvoda.

GOLS – Igor Jesus aos 27 e aos 48 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Gregore, Bastos e Marçal (Botafogo); Cardona, Hércules e Kevin Andrade (Fortaleza).

ÁRBITRO – Flávio Rodrigues de Souza (SP).

RENDA – não disponível

PÚBLICO – 28.584 pagantes.

LOCAL – Estádio do Engenhão, no Rio (RJ).