Botafogo derrota Londrina e acirra briga pelo G4 da Série B

O Botafogo acirrou a briga pelo G4 da Série B do Campeonato Brasileiro ao derrotar o Londrina pelo placar de 2 a 1, em partida realizada na noite desta terça-feira, no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto, pela 17ª rodada. Destaque para o gol da vitória marcado pelo atacante Henan, de bicicleta.

Com o resultado, o time paulista foi aos 27 pontos e encerrou o jejum de dois jogos sem vitórias. Já o Londrina, que não vence há quatro rodadas, ficou estacionado nos 25, deixando escapar a chance de retornar ao G4.

O jogo começou com as duas equipes se estudando. O Botafogo, então, usou o contra-ataque para surpreender o Londrina. Aos 11 minutos, Pará roubou a bola no campo de defesa e deixou com Erick. O atacante rolou para Nadson, que gingou para cima de dois adversários, invadiu a área e chutou com categoria para fazer 1 a 0.

O Londrina demorou a acordar, tanto que antes o Botafogo havia criado mais duas oportunidades, com Murilo Henrique e Erick. Mas, quando despertou para o jogo, o clube paranaense empatou aos 28 minutos. Denner tocou para Danilo, que cruzou. A bola passou pelo goleiro Darley e encontrou Alisson Safira, que só completou.

Apesar do empate, o Botafogo continuou em cima e chegou a desperdiçar nova chance. Marlon Freitas apareceu livre pela direita e arriscou o chute cruzado. Matheus Albino fez a defesa para assegurar o resultado na etapa inicial.

O time paulista voltou para o segundo tempo mais atento. Aos oito minutos, Erick fez o que quis na defesa adversária e cruzou. Matheus Albino falhou e Henan mandou rente à trave. Na sequência, foi a vez de Nadson ameaçar. O meia recebeu de Pará e carimbou o travessão.

A pressão do Botafogo acabou dando resultado aos 25 minutos. Murilo Henrique recebeu na direita e cruzou para Henan. O atacante deu uma linda bicicleta para fazer 2 a 1. Na frente do marcador, o time mandante se fechou e acabou segurando os avanços do adversário. Alisson Safira até tentou buscar o empate, mas acabou parando na marcação rival.

Na próxima rodada, o Botafogo enfrenta o Cuiabá na sexta-feira, às 21h30, na Arena Pantanal, em Cuiabá (MT). No sábado, às 16h30, o Londrina recebe o São Bento no estádio do Café, em Londrina (PR).

FICHA TÉCNICA:

BOTAFOGO 2 x 1 LONDRINA

BOTAFOGO – Darley; Lucas (Lucas Mendes), Luiz Otávio, Leandro Amaro e Pará; Higor Meritão, Marlon Freitas e Nadson; Murilo Henrique, Henan (Bruno Moraes) e Erick (Felipe Saraiva). Técnico: Hemerson Maria.

LONDRINA -Matheus Albino; Raí Ramos, Sílvio, Diogo Silva e Felipe; Denner (Matheus Bertotto), Germano (Léo Passos) e Danilo (Matheus Bianqui); Anderson Oliveira, Alisson Safira e Luidy. Técnico: Alemão.

GOLS – Nadson, aos 11, e Alisson Safira, aos 28 minutos do primeiro tempo. Henan, aos 23 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Bruno José e Lucas (Botafogo); Felipe e Sílvio (Londrina).

ÁRBITRO – Emerson de Almeida Ferreira (MG).

RENDA E PÚBLICO – Não disponíveis.

LOCAL – Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto (SP).