Botafogo deposita fichas na busca por entrosamento para que equipe consiga engrenar na temporada Enderson Moreira projeta dar o máximo de sequência aos jogadores no início de Estadual para formatar o seu 'novo grupo'

A meta de acentuar a competitividade do Botafogo passará inicialmente por uma consolidação como equipe. Passada a vitória por 4 a 2 sobre o Madureira, que levou a equipe à liderança do Campeonato Carioca, o técnico Enderson Moreira ressaltou que, em um primeiro momento, seu desafio é garantir que o grupo se entrose a ponto de conseguir equilíbrio.

A postura centrada dos jogadores foi essencial para os alvinegros não se abaterem quando o Tricolor Suburbano abriu dois gols de vantagem. Pouco a pouco, a equipe comandada por Enderson Moreira soube encaixar as jogadas, calibrar a pontaria e deslanchar a ponto de sair com o triunfo no Nilton Santos.

Ainda não é assinante do Cariocão-2022? Acesse www.cariocaoplay.com.br, preencha o cadastro e ganhe 5% de desconto com o cupom especial do LANCE!: GE-JK-FF-ZSW

Nestas três primeiras rodadas, Enderson fez discretas mudanças em relação às equipes titulares. No total, foram escalados 15 jogadores: o goleiro Gatito, os laterais-direitos Rafael e Daniel Borges, os zagueiros Kanu e Carli, o lateral-esquerdo Carlinhos, os meio-campistas Fabinho, Breno, Romildo, Felipe Ferreira e Juninho, além dos atacantes Luiz Fernando, Vitinho, Matheus Nascimento e Diego Gonçalves.

O treinador alvinegro é categórico ao dizer que o Botafogo tem de se voltar para uma gradativa linha de montagem.

– A gente tem uma base, perdeu jogadores importantes nessa virada de ano, muitos jogadores vindo da base… Estamos formatando um novo grupo diante das alternativas que temos. Acredito que estamos em um processo de evolução bacana, interessante. Fizemos um primeiro jogo que não foi tão bom, um segundo jogo melhor e, sem dúvida nenhuma, esse jogo foi muito melhor. Estamos em um processo evolutivo – disse.

Isto inclui abrir espaços para reservas, como Erison e Ronald, que foram utilizados em duas partidas, além de nomes como Gabriel Conceição e Rikelmi. DIante do Madura, Raí e Jonathan receberam oportunidades.

E, em seguida, Enderson frisou sobre a partida diante do Nova Iguaçu.

– Não pensamos em poupar jogador. Só não joga se apresentar um desgaste excessivo. A gente toma essas decisões no dia a dia com base na análise interna. Queremos a melhor equipe possível para tentar a vitória – declarou.

A equipe não contará com Joel Carli, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, e com Carlinhos, que teve uma entorse no joelho esquerdo.

E MAIS:

Saiba mais