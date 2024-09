Botafogo defende liderança do Brasileirão contra o Grêmio no Mané Garrincha

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 28/09/2024 - 6:30 Para compartilhar:

Após classificação heroica na Copa Libertadores, o Botafogo volta sua atenção ao Campeonato Brasileiro para defender a liderança. Neste sábado, às 21h, enfrenta o Grêmio no estádio Mané Garrincha, em Brasília (DF), pela 28ª rodada. O adversário gaúcho busca reabilitação após perder um de seus jogos atrasados.

Este jogo, inicialmente, seria disputado no Engenhão, mas ainda no início de setembro os dois clubes fecharam um acordo para atuarem em campo neutro os seus dois confrontos devido as enchentes no sul. Na ida, no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica (ES), o Botafogo venceu por 2 a 1 diante de pouco mais de 15 mil torcedores. A expectativa, agora, é de um público de até 40 mil torcedores.

O Botafogo está há nove jogos invicto na temporada. No meio da semana, eliminou o São Paulo nas quartas de final da Libertadores após empate por 1 a 1 e disputa de pênaltis no MorumBIS. No Brasileirão, são cinco jogos de invencibilidade, sendo três vitórias seguidas, que deixaram o time na liderança isolada com 56 pontos, seguido de perto por Palmeiras (53), Fortaleza (52) e Flamengo (45).

Mesmo após um duelo intenso pela Libertadores, o técnico Artur Jorge não deve poupar jogadores, ainda mais porque terá a próxima semana livre para a recuperação dos atletas.

A boa notícia é que terá o retorno do artilheiro Júnior Santos, que tem 18 gols na temporada, sendo três pelo Brasileirão. Ele está recuperado de uma lesão na tíbia, que o tirou dos gramados por dois meses. Por conta disso, deve iniciar no banco e entrar no segundo tempo.

O atacante Luiz Henrique, que se sentiu mal no jogo contra o São Paulo, vai para o jogo. Ele treinou normalmente, mas tem a chance de iniciar no banco. Se isso acontecer, Matheus Martins começa jogando. Luiz Henrique, nesta sexta-feira, foi novamente convocado para a seleção brasileira junto com o companheiro de posição Igor Jesus, que também será titular.

Ao comemorar a classificação do Botafogo, Artur Jorge demonstrou confiança em novas alegrias na temporada. “Estou muito satisfeito pelos jogadores porque merecem todos os bons momentos que têm acontecido e os que seguramente virão, porque esta equipe tem muita ambição.”

O Grêmio vinha de importante vitória contra o Flamengo por 3 a 2, mas perdeu a chance de respirar mais aliviado no meio de semana. Mesmo em casa foi derrotado pelo Criciúma, por 2 a 1, em um de seus jogos atrasados. Com isso, está em 14º com 31 pontos, apenas três a mais do que o Corinthians, que abre a zona de rebaixamento, em 17º, com 28. Os gaúchos, porém, ainda têm um jogo atrasado contra o Atlético-MG.

O Grêmio terá as baixas do técnico Renato Gaúcho e do atacante Diego Costa, que cumprem suspensão após julgamento do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). O auxiliar Marcelo Salles comandará o time, enquanto Braithwaite será escalado no ataque.

Outra coisa certa é que Monsalve e Cristaldo não jogarão juntos e um deles vai para o banco. Com isso, Edenilson, que tem mais característica de marcação, deve ser titular no meio-campo. Renato explicou a decisão sobre o meio-campo. “Temos sofrido muito na defesa pelo esquema de jogo. Eu tentei, botei o talento junto. Quando jogava só com o Cristaldo, muita gente achava que o Monsalve também tinha que jogar. Eu também achava, mas os dois juntos não dá para jogar.”

O experiente zagueiro Kannemann também trabalhou normalmente nos últimos dias e ocupará a vaga de Gustavo Martins ou Rodrigo Caio. Jemerson e Rodrigo Ely seguem como desfalques.

FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO X GRÊMIO

BOTAFOGO – John; Vitinho, Bastos, Alexander Barboza e Alex Telles; Marlon Freitas, Gregore e Thiago Almada; Matheus Martins (Luiz Henrique), Igor Jesus e Savarino. Técnico: Artur Jorge.

GRÊMIO – Marchesín; João Pedro, Gustavo Martins (Rodrigo Caio), Kannemann e Reinaldo; Villasanti, Dodi, Edenilson, Cristaldo (Monsalve) e Soteldo; Braithwaite. Técnico: Marcelo Salles (auxiliar).

ÁRBITRO – Maguielson Lima Barbosa (DF).

HORÁRIO – 21h.

LOCAL – Estádio Mané Garrincha, em Brasília (DF).