Botafogo: Cuesta e Piazon são encaminhados a hospital após choque de cabeça Zagueiro e meio-campista se chocaram na reta final da derrota para o Cuiabá; Piazon foi substituído alegando tonturas, enquanto Cuesta ainda ficou um pouco mais tempo em jogo

Preocupação. Lucas Piazon e Victor Cuesta foram encaminhados para um hospital após um choque de cabeça na derrota do Botafogo para o Cuiabá na noite deste domingo, na Arena Pantanal, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O lance ocorreu aos 33 minutos do segundo tempo. Em disputa de bola, o meia e o zagueiro se chocaram sem querer. A bola acabou sobrando para Jeffinho, atacante do Botafogo.

Lucas Piazon, minutos depois, pediu substituição alegando tonturas. Ele sequer ficou no banco de reservas e foi direto para os vestiários da Arena Pantanal.

Victor Cuesta permaneceu um pouco mais na partida, continuou jogando mas pediu para sair aos 50, deixando o duelo com ajuda da equipe médica.

NOTA DO BOTAFOGO:

“O zagueiro Victor Cuesta e o volante Lucas Piazon, que se chocaram de cabeça durante a partida diante do Cuiabá , serão encaminhados ao hospital para exames por conta do protocolo de concussão cerebral. Ambos são acompanhados de perto por profissionais do Clube.”

