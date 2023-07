Botafogo, Coritiba; Cruzeiro e Vasco se unem para a formação de uma nova liga

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 06/07/2023 - 22:25 Compartilhe

Com um acordo feito com o fundo de investimentos americano Serengeti e com a gestora de investimentos brasileira Life Capital Partners (LCP), Botafogo, Coritiba, Cruzeiro e Vasco anunciaram, nesta quinta-feira, a união para criar uma nova liga.

Em uma nota, os clubes apontam para a “unificação do futebol profissional brasileiro, reunindo todos os clubes da Série A e da Série B em uma parceria comum para impulsionar o Brasil como líder global no futebol mundial”.

Segundo o grupo, “nos últimos meses, na luta incansável para conciliar as divergências entre a LIBRA e a Liga Forte Futebol (LFF), nos deparamos com dois obstáculos fundamentais e difíceis de ultrapassar. O primeiro foi o desejo de manter o status quo na indústria. A outra foi a disputa entre diferentes atores que estão mais preocupados com suas próprias agendas do que com o futuro do futebol no país”.

Os clubes justificam, na nota, o motivo pelo qual optaram para a criação de uma nova liga: “Com a formação do nosso grupo, buscamos combinar os benefícios econômicos oferecidos pelos financiadores da LFF com as iniciativas de governança que antes pareciam possíveis com a LIBRA. No final, descobrimos que se tornou muito mais fácil para nós formar um novo grupo, com uma folha em branco na qual podemos escrever e discutir as regras da nossa nova liga e definir o produto que devemos apresentar ao mundo.”

A nota finaliza com um convite aos demais clubes: “Convidamos todos os clubes a deixarem de lado as divergências históricas e trazerem suas melhores ideias para o centro conosco, em apoio aos princípios de evolução do futebol brasileiro.”

Aqui estão os princípios apresentados para a formação da nova liga brasileira:

– A Governança da Liga será exclusivamente responsabilidade dos Clubes, com representação de cada Clube no Conselho de Administração.

– A liderança da Media Co será uma colaboração separada entre a Liga e o Parceiro Financeiro Estratégico.

– Implementação do Fair Play Financeiro, com ajustes para suprir deficiências dos mecanismos amplamente testados na Europa.

– Estabelecimento de padrões mínimos para instalações e superfícies de jogo, visando atingir a paridade com os mais altos padrões do futebol mundial.

– Gestão direta de oficiais de jogo e árbitros, em colaboração com a CBF, incluindo padrões de educação e responsabilidade.

– Rebaixamento e promoção de apenas 3 clubes por divisão, seguindo o padrão mundial e proporcionando maior estabilidade ao produto brasileiro no mercado.

– Busca e desenvolvimento de tecnologias avançadas para posicionar o Brasil como líder mundial em qualidade da experiência televisiva e eficiência na dis­tribuição global de conteúdo.

– Criação de propriedades comerciais controladas pelos Clubes, a serem explora­das individualmente por cada clube, seguindo o padrão europeu.

– Venda de direitos comerciais e de mídia com valuation apropriado.

