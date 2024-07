Botafogo contrata Pedro Martins, ex-Vasco e Cruzeiro, como novo diretor de futebol 

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 23/07/2024 - 22:00 Para compartilhar:

O Botafogo confirmou nesta terça-feira Pedro Martins como novo diretor de futebol do clube. O dirigente foi um dos responsáveis pela reestruturação do Cruzeiro após a chegada da SAF. Ele chega para assumir o cargo deixado por André Mazzuco, que acabou aceitando uma proposta do Athletico-PR, em março.

“É um prazer enorme fazer parte de um clube da grandeza do Botafogo. Tenho acompanhado a evolução da gestão na era SAF e terei a oportunidade de colaborar com esse crescimento. Chego muito animado com o desafio e agradeço ao John Textor, Thairo Arruda e Alessandro Brito pela confiança. Sou mais um escolhido. Garanto muita dedicação para ajudar o Glorioso a conquistar os objetivos esportivos”, disse Pedro Martins.

Formado em Administração, com especialização em Indústria do Futebol, Pedro iniciou sua carreira no esporte como gestor do departamento de informação no Athletico-PR, atuou também como diretor de futebol na Ferroviária-SP e foi vice-presidente de competições na Federação Paulista de Futebol (FPF). Além disso, passou por clubes como Queens Park Rangers, da Inglaterra, Cruzeiro e, mais recentemente, o Vasco.

No clube carioca, Pedro Martins foi uma aposta da 777 Partners. No entanto, como a empresa americana perdeu o controle da SAF, ele acabou deixando o clube após a demissão do técnico Álvaro Pacheco.

O Botafogo é o atual líder do Brasileirão, com 39 pontos, três a mais do que o Palmeiras, segundo colocado. O time carioca volta a campo nesta quarta-feira, às 19h30, no Morumbi, pela 19ª rodada.