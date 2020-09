Botafogo contrata atacante para o sub-20, fruto da parceira com o TAC Cristhian, de 19 anos, chega por empréstimo até o final de 2021; atleta pertence ao Três Passos AC, mesmo clube que tinha a maior parte dos direitos de Luís Henrique

O Botafogo fechou com um reforço para a equipe sub-20. Na manhã desta terça-feira, o atacante Cristhian, de 19 anos, assinou contrato de empréstimo válido até dezembro de 2021. O atleta, que estava no São José-RS, pertence ao Três Passos Atlético Clube, que possui parceria com o Alvinegro.

O TAC, inclusive, esteve envolvido na maior venda de Luís Henrique ao Olympique de Marselha, a maior da história do Botafogo. O clube gaúcho, dono dos direitos econômicos do atacante, levou 60% da transação, com 40% ficando aos cofres do Alvinegro.

– Novo dia, novas oportunidades e novos desafios – comemorou Cristhian, no instagram.

É a segunda contratação do Botafogo para o time sub-20 em setembro. No começo do mês, o Alvinegro fechou a contratação do zagueiro Ewerton Porto junto ao Mirassol. Como o calendário das categorias de base está cheio por conta da pandemia do novo coronavírus, o clube tenta fortalecer o elenco.

